Kamu Görevlileri Etik Kuruluna ilişkin atamalar Resmi Gazete'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Yılmaz, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Selami Bilgin atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine, yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Ebru Şen, Gül Demir, İsa Adalet Önal, Nurhan Arık Aşci, Sami Sayın ve Serhat Taşdelen getirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Mustafa Özderyol görevinden alındı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Ayfer Özdemir Tefon, Hizmet Sunumu Genel Müdür Yardımcılığına Zeki Özdemir atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Emin Oral Bülbüloğlu getirildi.

Suudi Arabistan Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdoğan Kök merkeze alındı, yerine Fatih Ulusoy atandı.

Eritre Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Demirok getirildi.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu üyeliklerine, Erkan Özoral ve Tanju Bilgiç atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına, Abdullah Buğrahan Karaveli getirildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kerim Taşkıran atandı.

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Fatih Öztürk getirildi.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uygun görevlerinden alındı.

Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mehmet Ferruh Akalın atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına, Elif Uzun Sümercan getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci görevinden alındı, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hakan Doğanay, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Candemir Zoroğlu, Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Sabri Ceylan atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Abdullah Kodek getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne Fatih Turan, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Hülya Öztoprak Yılmaz, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet İmamoğlu atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan 2. Bölge Müdürlüğüne Adil Şencan, 3. Bölge Müdürlüğüne Hacı Ahmet Çiçek, 8. Bölge Müdürlüğüne Gültekin Aksan, 10. Bölge Müdürlüğüne Orhan Çatalçam, 11. Bölge Müdürlüğüne Halim Özdemir, 15. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Çörtük getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin görevinden alındı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Hikmet Ayar ile Zeki Karaoğlu atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem Direkler görevden alındı, yerine Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Burak Aykan getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan, Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Enver Mamur, Denizcilik Genel Müdür yardımcılıklarına Yılmaz Taşçı ve Mustafa Çankaya, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür yardımcılıklarına Feriha Mert, Haydar Ufuk Kale ile Murat Korçak atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, İsmail Çağlar getirildi.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Çavlan Çiftçi atandı.

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULUNA İLİŞKİN ATAMALAR

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına Zerrin Güngör, üyeliklere ise Faruk Nafiz Özak, İbrahim Karaosmanoğlu, Ahmet Karayiğit, Ömer Faruk Doğan, Esengül Civelek, Halil İbrahim Akça, Tevfik Ziyaeddin Akbulut, Prof. Dr. Erkan İbiş, Prof. Dr. M. Fatih Uşan ile Kutbettin Arzu atandı.

TBMM KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında 7 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM kararlarına göre, Adalet Komisyonu, Çevre Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.