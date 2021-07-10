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Son dakika: İzmir'de deprem

Son dakika haberine göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DHA 10.07.2021, 18:04 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021, 18:11