Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.43'te, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7,06 kilometre derinliğindeki deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi.
Son dakika haberine göre, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
10.07.2021, 18:04 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021, 18:11
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.43'te, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7,06 kilometre derinliğindeki deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi.
Son dakika: İzmir'de deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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