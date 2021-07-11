İki aile daha evladına kavuşacak

ÇOCUKLARI terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 677'nci gününde devam ediyor. Ailelerden Fatma Akkuş'un kızı Songül Akkuş ve Hayriye Akyüz'ün kardeşi Ensari Karaşan'ın PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu ve en kısa sürede ailesiyle buluşturulacağı öğrenildi. Böylece evlat nöbetine katılan 233 aileden 28'i çocuklarına kavuşmuş oldu.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

SONGÜL'ÜN annesi Fatma Akkuş, kızı Songül'ün fotoğrafını evin baş köşesine bırakarak müjdeli haberi aldığı anda çok mutlu olduğunu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ettiğini söyledi.