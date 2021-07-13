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Aşı zorunlu olacak mı? Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Sağlık Bakanı , dördüncü dalganın engellenmesi için aşılamanın önemine dikkat çekti. 'Aşı yaptırmak zorunlu olacak mı?' sorusuna yanıt veren Koca, daha çok vatandaşı ikna etmek istediklerini belirterek böyle bir uygulamanın şu an için gündemde olmadığını bildirdi.

Aşı zorunlu olacak mı? Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

13.07.2021, 12:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Aşı yaptırmak zorunlu olacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Daha çok vatandaşı ikna etmek istediklerini belirten Bakan Koca, böyle bir uygulamanın şu an için gündemde olmadığını bildirdi.

DÖRDÜNCÜ DALGA UYARISI

Salgınla mücedelede aşılamanın önemine vurgu yapan Sağlık Bakanı, dördüncü dalga uyarısı da yaptı.

"Şu an böyle bir durum yok ama olmayacağı anlamına gelmez" diyen Koca, şunları söyledi: Bunun olmaması için tek şart aşılama. Yoğun aşılama ve toplumsal bağışıklığın sağlanması ile dördüncü dalgayı önlemek mümkün.

AŞI ZORUNLU OLACAK MI?
Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın yüzde 70 ya da 80'e ulaştğında salgının biteceğini ve normal hayata dönüleceğini de kaydetti.

Peki salgının yeniden artması durumunda aşı zorunluluğu olacak mı? Bu sorunun da yanıtını veren Koca, "Kamu olarak bir zorunluluğu gündemimize almak istemiyoruz" dedi.

Koca, "Daha çok vatandaşı ikna etme yöntemini kullanmak istiyoruz. Bizim vatandaşın ayağına gidip daha mobil, yoğun ekiplerle devrede olmamız gerekiyor" diye konuştu.

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