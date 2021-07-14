Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TSK'nın yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin 17 tezkere Meclisimizde görüşülerek kabul edilmiştir. Meclisimiz 101 birleşimde 650 saati geçen bir çalışma gerçekleştirmiştir. Pek çok önemli düzenleme bu dönemde hayata geçirilmiştir. Meclisimiz dolu dolu bir yasama dönemi geçirmiştir. Gayretleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Meclis çalışmalarının lokomotifini Cumhur İttifakı üstlenmektedir. Arkadaşlarımın oturumlara iştiraklarını bizzat takip ediyorum.

Salgın şartları nedeniyle kesintiye uğrayan 50-60 kişilik kahvaltılı toplantılarımızı milletvekillerimiz ile başlattık. Ekimde Meclis açıldığında inşallah bu toplantıları yeniden başlatacağız. Salgın tehdidinin azalması ile geçtiğimiz normalleşme sürecine paralel olarak il ziyaretlerimizi de hızlandırdık.

"AĞUSTOS AYINDA KAPSAMLI BİR KARADENİZ PROGRAMIMIZ OLACAK"

İnşallah bu hafta sonu Erzurum'da olacağız. Ağustos ayında da kapsamlı bir Karadeniz programımız olacak. Biz hiçbir zaman vatandaşımızın kapısına seçimden seçime giden bir parti olmadık olmayacağız. Eski, yeni tüm arkadaşlarımız ile sahayı güçlü bir şekilde tutmak zorundayız. Boş bıraktığımız her alanı karşı tarafın yalan ile iftira ile doldurduğunu unutmamalıyız. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız ki, bu yalan ve iftira dalgası bitsin.

"CHP'NİN SKANDALLARINI SAKLAMAK İÇİN BAŞLATTIĞI KARALAMA KAMPANYASINI BAŞLARINA GEÇİRECEĞİZ"

CHP yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltiyor. Bunların gerçek yüzünü milletimize göstermek boynumuzun borcudur. Sadece hakikati göstererek sergilenen oyunu bozacağız. CHP'nin içinde saklanamaz hale gelen, taciz, tecavüz, istismar skandallarını saklamak için başlattığı karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz.

Nasıl kıyılarımızı işgal eden müsilajın üstesinden bilimin ışığında yok ediyorsak, Türk siyasetini saran müsilajı da aynı şekilde etkisiz hale getireceğiz.

Geçmişte inşa ettiğimiz hastanelere karşı çıkanların bunu laf için yaptıkları ortaya çıkmıştır. Karşı çıktıkları hangi hizmet varsa en çok ve ilk kullanan onlar olmuşlardır. Her alanda bunun örneklerini görmek mümkündür. Varsın öyle olsun, helali hoş olsun. Biz milletimizin tamamının hizmetine sunuyoruz.

"PROJELERİMİZİ SAHİPLENMELERİNE KARŞI DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Biz Cumhur İttifakı olarak bu yola kararlı bir şekilde çektik. Hedefimiz 2023 Haziran. 2023 Haziran ile birlikte de ülkemiz yeni bir dönemin adımlarını da atacaktır. Atılan temelin üzerini kapatmak, var olanı satmak olan bir zihniyetin hangi meseleye çözüm üreteceğinin muhasebesini milletimiz ile yapmalıyız. Bizim bakanlarımızın, kurumlarımızın çalışmalarını sahiplenmelerine karşı da dikkatli olmalıyız. Her türlü hırsızlık kötüdür. Altını çiziyorum, siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha kötüdür.

"TEK PARTİ ÖZLEMİ İLE YANIP TUTUŞAN BİR MUHALEFET VAR"

Karşımızda hala çarpıtma ve yalan dışında bir politika yöntemi bilmeyen, öyle bir amacı da olmayan, tek parti özlemiyle yanıp tutuşan bir muhalefet var. Milletin gönlüne girmek yerine, ülkenin milletin felaketinden iktidar devşirmeyi hedefleyecek bir muhalefet var. Biz kimin ne dediğine, ne yaptığına, hangi senaryonun figüranlığınıa soyunduğuna bakmayacağız. Kendimize bakacağız. Milletimizin hangi konuda ne talebi, ne sıkıntısı varsa onu yerine getirmeye çalışacağız.