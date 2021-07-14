Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan bayram öncesi kritik açıklamalar

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle;

İllerimizde hedef nüfusun aşı olma oranlarını günlük ve aşı doz uygulamalarını anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Haritada rengi maviye dönen illerimiz bizi heyecanlandırıyor.

Umuda giden yolda meşalelerimiz maviye dönen illerimiz. Son 1 haftada vaka sayılarında yükselme eğilimi var. Eski ve acı tecrübelerimiz bunu kontrol etmenin maliyetli olduğunu gösteriyor.

KORONAVİRÜS TABİATI GEREĞİ MUTASYONA UĞRUYOR

Maalesef vaka sayısı artan illerimizle aşı oranı düşük olan illerimizde benzerlik var. Önümüzde bir İngiltere örneği var. Salgın bitme noktasına gelmişken bir anda on binlerce vakayla karşılaştılar.

Sevindirici olan, artan vaka sayıları vefat sayılarını şimdilik artırmıyor. Koronavirüs tabiatı gereği mutasyona uğruyor ve varyantları bulaşma hızını ya da hasta etme kabiliyetini artırabiliyor.

BAYRAMDA ÇAĞRI

Artan varyantlara karşı elimizde aşı silahının yanında bir de tedbirlere uyum gücü var. Önümüzdeki günler özlemle beklediğimiz bayramın hemen öncesi. Bayramda bir araya gelirken kesinlikle tedbirlerden taviz vermemeliyiz.

Kapalı ve havalandırması sınırlı olan alanlarda kalabalıklara karışmamalı, bayramı kendimize ve sevdiklerimize zarar veren hale getirmemeliyiz. Bu bayram tedbirlere uyar ve aşımızı olursak el öpüp birbirimize sarılmadan geçireceğimiz son bayram olacak.

AŞI UYGULAMASINDA GÜNCELLEME

Bilim Kurulumuz aşı uygulaması konusunda da bazı güncel gelişmeleri değerlendirdi. Birinci doz aşısını tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısı olanlar 2. doz aşılarını 4 hafta sonra, BioNtech aşısı olanlar ise 2. doz aşısını ise ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler. Günü gelmişse randevunuzu alarak aşı olmaya gidebilirsiniz. Hedefimiz bayrama güvenle girmek için bayrama kadar 1. ve 2. doz aşılarımızı olmaktır.

Aşı programımızın başarısına rağmen vakalarda artış eğilimi var. Elbette yeniden kısıtlamalara ihtiyaç olacak bir gündemde değiliz ancak tedbirlere uymaz ve aşımızı olmazsak telafisi güç günlerle karşılaşabiliriz.