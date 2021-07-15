15 Temmuz'un en genç gazisi o kara geceyi anlattı

15 Temmuz gecesi Saraçhane'de G3 mermisiyle sol kolundan vurulduğunda 14 yaşında gazi olan Adviye Gül İsmailoğlu, hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde o karanlık geceyi anlattı. Gazi İsmailoğlu, "Mahkemede hakim bana söz hakkı verdiğinde, onlara hep sormak istediğim soruyu sordum, 'Siz daha 14 yaşında küçük bir kız çocuğuyla baş edemediniz bu koca ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz" dedi.

AİLECE HELALLEŞTİK

O karanlık gecede yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan ve 4 gün boyunca yoğun bakımda kalan İsmailoğlu, cesurca karşılarında durduğu darbecilerin kendisini vurmasıyla Türkiye'nin en genç gazilerinden biri oldu. Darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını anlatan Adviye Gül İsmailoğlu, "O gece aslında dedemlerdeydik. Kimse telefonuna bakmadığı için biz bu hain girişimi, geç saatlerde öğrendik. Eve geldiğimiz zaman baktık ki Türkiye ayağa kalkmış. Biz de hemen sokağa çıkmak istedik ama annem bizi durdurdu yanlış bir şey yapmamamız için. Önce Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklama yapması gerektiğini söyledi. Biz ablamla hazırlanmaya başlamıştık o arada. Abdestlerimizi almış, üstümüzü başımızı giyinmiştik. Sonra Cumhurbaşkanımız halkı sokağa davet edince, annem, babam, ablam ve ben ailecek sokağa çıktık" dedi.

KARANLIK BAŞLADI AYDINLIK BİTTİ

O gece yaşananların unutulmaması gerektiğini belirten İsmailoğlu, "Hep 15 Temmuz'u unutturmamak için çabaladım. Çünkü eğer o gece ölmediysem bunun bir sebebi olmalıydı. 15 Temmuz bizim tarihimiz için çok ciddi bir geceydi. Başı karanlık başlayıp, sonu çok aydınlık biten bir geceydi. Hepimiz için çok önemli bir milat oldu" diye konuştu.