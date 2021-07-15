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Aliyev'den Erdoğan'a "15 Temmuz" telefonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla darbecilere karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan vatandaşlara rahmet diledi

Aliyev'den Erdoğan'a 15 Temmuz telefonu

15.07.2021, 15:35

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, görüşmede Türkiye halkının Başkan Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir kenetlenme ile ortaya koyduğu büyük direniş sayesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edildiğini belirterek darbecilere karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan vatandaşlara rahmet diledi.

Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye'nin iyi günde ve kötü günde dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneğini sergilemeye devam edeceğini dile getirdi.

Başkan Erdoğan da Aliyev'e, gösterdiği dayanışma dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

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