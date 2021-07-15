Babam gibi polis olmak istiyorum

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında Emniyet Müdürlüğü önünde TOMA'ların arasında sıkışarak şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa 37 yaşında evli ve 2 çocuk babasıydı. Şehit olduğunda oğlu Kerem henüz 2 aylık, kızı Ceylin ise 8 yaşındaydı. Annesi, Kerem'e babasının ismini yaşatması için Kerem Cüneyt ismini verdi.

Kerem Cüneyt şimdi 5 yaşında ve baba sevgisini hiç tatmadı. Kerem Cüneyt babasının şapkası ile evde dolaşıyor, ablası Ceylin ise babasının parfümü ile baba kokusunu içine çekiyor. "Kalp telefonu" ile babasıyla iletişim kuran Ceylin'in hayali atlı polis olarak kahraman babasının izinden gitmek. Emniyet, tarafından şehit çocuklarına ücretsiz olarak sunulan binicilik kurslarına katılan Ceylin hayallerini gerçekleştirmek için bir yandan da lise sınavlarına sıkı sıkı hazırlanıyor. Şehidin eşi Emine Bursa, "Her 15 Temmuz geldiğinde sancılarımız artıyor. Acısı hiç geçmiyor" dedi.

ÖZLEMİ ÇOK ACITIYOR

"Biz hep 5 yıl öncesindeyiz. 'Bugün bunu yapmıştık, bugün şunu yapmıştık, bugün buraya gitmiştik.' Hiç unutulmayan o 5 yıl önceki o günlere gidiyoruz" diyen Bursa, "Özlemi çok acıtıyor ve hiç azalmıyor. 'Zaman her şeyin ilacı' diyorlar ama öyle değilmiş. Hala gelecek diye bekliyoruz. Belki bu yüzden zaman geçtikçe acı veriyor. 5 yıl geçti ama eşimin şehit olduğu Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gidemedim, hala cesaretim yok buna. Yakınından bile geçemiyorum. Elimden gelse Ankara'dan giderim ama biliyorum ki nereye gitsem o ve acısı da bizimle gelecek" dedi. Ceylin babasına aşık bir kız çocuğu. Ceylin'in baba özlemi tarifsiz.

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"Babalar Günü'nde çocukları Ankara dışına götürdüm, hissetmesinler diye. Ama başarılı olamadım" diyen Bursa, "Ceylin'in yüzü düşük ve mutlu değildi o gün. Yavrum biliyor ve ben üzülmeyim diye içine attı. O gün Ceylin bambaşka bir Ceylin oluyor, kolu kanadı kırık oluyor. Arkadaşları babalarıyla konuştuğu zaman ağlıyor" dedi.

"ONUNLA GURUR DUYUYORUM"



BABASININ kahraman olduğunu ve vatanı savunurken kahraman gibi davrandığını duygulanarak anlatan şehit kızı Ceylin babası gibi polis olmak istiyor. Babasıyla sıklıkla gittiği atlı polisler gibi olmayı isteyen Ceylin, "Benim babam düşmanlarla çatıştı ve şehit oldu, o ölmedi. Ben 15 Temmuz'da kahramanların da bazen endişelenebileceğini öğrendim. Babamın sesini en son duyduğumda sesinde endişe ve korku vardı. 'İyiyim ben' dese de hissetmiştim. O gece rüyamda 'baba beni bırakma' diyerek sayıkladım. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

KEREM CÜNEYT FARKINDA DEĞİL



KEREM Cüneyt daha babasının şehit olduğunu bilmiyor. Emine Bursa, "Hep soruyor ama kabristana götüremedik. 'Baban çok uzakta' diyoruz. 7 yaşından sonra algılarmış. Babasının hiç gelmeyeceğini o zaman anlatacağız ona" dedi ve ekledi: "Parkta babası olan çocukların yanına gidiyor, onlarla sohbet ediyor. Babasıyla çocuğun oyununa imreniyor. İnsanı üzen evladının acısını dindirememek, bir şey yapamamak. Onların acısına çare olamamak çok zor. Elden bir şey gelmiyor. Hiçbir şey babanın yerini tutmuyor. Cüneyt, ailemizin dağıydı. 'Bakın ben sizin hem anneniz hem de babanızım. Anneler Günü'nde de Babalar Günü'nde de beni kutlayın' diyorum ama yok, olmuyor" diye konuştu.