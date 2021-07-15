Damatlıklarını bırakıp kahramanca şehit oldular

15 Temmuz şehidi üç kahraman 'önce vatan' deyip arkalarında evlenecekleri kızları bıraktı. Fevzi Başaran, Resul Kaptancı ve Onur Kılıç... 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın bombalanmasının ardından şehit düşen Özel Harekat Polisi Fevzi Başaran 13 Ağustos'taki düğününe hazırlanıyordu. Davetiyeler dağıtılmış, gelinlik ve damatlık alınmıştı ancak hainler onu ve nişanlısı Özge'yi ayırdı. Özge, "Düğünümüze 20 gün kalmıştı. Gelinlik damatlık her şey hazırdı. O gece... Benim ömrüm kana bulandı. Bir elimde damatlık bir elimde gelinlik kaldı. Nikahımız yapılmış ama düğün olmamıştı. İdolümü, hayalimi, sevdamı şehit ettiler. İçim acıyor, geçmiyor ama yıkılmadım. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

KIZ İSTEYECEKLERDİ

FETÖ'cü katillerin Genelkurmay'da hunharca katlettiği Resul Kaptancı ise o gece damatlığını giymiş, çiçek ve çikolatasıyla sevdiği kızı istemeye gidiyordu. Darbe girişimini öğrenince annesi Nebahat Kaptancı'yı aradı, "Ana vatan elden gidiyor, ben hainlere 'dur' demeye gidiyorum" dedi. Annesi yıllardır o damatlığa bakıyor, oğlunun cennette olacağını belirttiği düğünü için bekliyor. Anne Kaptancı, "Beş yıl geçti gelmedi, cennette buluşacağız onunla. Bir yanda aşkla şehit olan yavrum diğer yanda yarım kalan mürüvveti. Diğer yanda da haine kalmamış, Türk bayrağında birleşmiş vatan var. Bu bize yeter, Resul nikahını vatanla kıydı" diyor.

DÜĞÜNÜNÜ CENNETTE KURACAĞIZ



KANLI gecede yürekleri en çok dağlayanlardan biri de Diyarbakır Sur olaylarında ağır yaralanan ancak 15 Temmuz gecesi kalleşler tarafından Boğaziçi Köprüsü'nde şehit edilen Onur Kılıç (23) oldu. Rizeli Onur, 16 Temmuz günü evlenmeye karar verdiği sözlüsü ile ilk kez tanışacak, bir ömrü planlayacaktı, ancak olmadı. Sözlüsü onu beklerken, şehadet haberi geldi. Baba Yüksel Kılıç, "Tank şoförüydü, Sur'da ağır yaralandı ama o gece vatanını savunurken kalbine giren kurşunla şehit oldu. Allah'a şükür ki oğlum aslanlar gibi vatanı savundu. Onun hikayesi yarım kaldı, telli duvaklı gelinini alamadı ama cennette kuracağız düğününü. Tüm hayaller ve dileklerimi o gün için" diyor.