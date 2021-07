FETÖ'nün hain darbe girişimi dünya basınında geniş yer buldu: Türkler darbeyi ezip geçti

15 Temmuz hain darbe girişimi, tüm dünya basınında geniş yer buldu. Vatandaşların darbeciler karşısında vatanlarını can siperane savunması, Türk insanının kararlılığının ve cesaretinin darbecileri hezimete uğratması öne çıkarıldı.

■ THE SUNDAY TIMES - DARBECİLER HEZİMETE UĞRADI: İstanbul sokaklarında terk edilen bir tankın üzerine çıkan insanların sevinç çığlıklarını gösteren büyük bir fotoğrafa da yer veren İngiliz Sunday Times, "Türkler, darbeyi ezip geçti" manşetini attı. Haberde, Türk insanının kararlılığının ve cesaretinin darbecileri hezimete uğrattığı kaydedildi.

■ THE NEW YORK TIMES - TÜRKLER DEMOKRASİYİ TERCİH EDİYOR: ABD'de yayınlanan New York Times'ın haberinde, "Türkiye'de hafta sonunda yaşananlar Türklerin demokrasiye bağlılığının göstergesi oldu. Ekonomik gelişmeyle birlikte Türklerin çoğu bölgedeki monarşilerin ve güçlü adamların hâkimiyetinde olan coğrafyada demokrasiye sahip olmanın gururunu yaşadı" denildi.

■ LE MONDE - HALK DARBEYE KARŞI DURDU: Fransız Le Monde Gazetesi, darbe girişimini "Halk darbeye karşı durdu" başlığıyla yayınladı. Haberde, Erdoğan'ın çağrısıyla halkın darbeye karşı sokaklara döküldüğü ve tankların üzerine çıkarak kalkışmayı bastırdığı yazıldı.

■ THE JERUSSALEM POST - DARBE, HALKIN GÜCÜ SAYESİNDE YENİLDİ: İsrail'de yayın yapan Jerusalem Post'un internet sitesinde Türkiye'de yaşanan darbe girişimine ilişkin "20. yüzyıl zihniyetiyle yapılan darbe girişimi 21. yy teknolojisi ve halkın gücü sayesinde yenilgiye uğratıldı" ifadelerine yer verildi.

■ EL ŞARK - VE TÜRKİYE KAZANDI: Katar'da yayın yapan El Şark Gazetesi, 17 Temmuz tarihli baskısında Türkiye'deki darbe girişimi sonrası sokaklara çıkan Türkiye halkının zaferini ön sayfadan gördü. Gazete, "Ve Türkiye kazandı" başlığını kullandı.

■ LE SOIR - ERDOĞAN'I GÜÇLENDİREN DARBE: Belçika'nın en önemli ve Fransızca yayımlanan Le Soir gazetesinde, "Başarısız darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, aldığı sert önlemlerle daha da güçlendiğini" yazdı.

■ DER SPIEGEL - GÜÇ BAŞKANIN ELİNDE: Almanya'nın önde gelen haftalık haber dergilerinden Der Spiegel, Türkiye'de yaşanan darbe girişimi sonrası gelişmeleri değerlendirirken, "Erdoğan darbe yapmak isteyenlere karşı şimdi kendinden daha emin hale geldi. Erdoğan efsanesi daha da güçlendi" cümlelerine yer verdi.

■ ARAB TIMES - BAE, TÜRKİYE YÖNETİMİNİ TEBRİK ETTİ: Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) menşeli İngilizce yayınlanan Arab Times Gazetesi, darbe girişiminin ertesi akşamında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde toplanan kalabalıkların fotoğrafına ön sayfada yer verdi.

TÜRKİYE'NİN İSTİKRARI ÖNEMLİ

Türkiye'ye komşu ülkeler 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Türkiye'nin bölgenin istikrarı için önemini vurgulayan açıklamalarda bulundu.

■ AZERBAYCAN: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, darbe girişimini sert şekilde kınadı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk vatandaşlarının demokratik yolla seçtiği iktidarı sonuna kadar desteklediklerini ifade etti.

■ İRAN: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'de "Darbe ve topla, tankla halka zorbalık yapma döneminin geride kaldığını" ve sorunların "Ancak oy sandığıyla çözümlenebileceğini" belirtti.

■ IRAK: Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi darbe girişimini kınadı, "Irak komşu ülke Türkiye'nin istikrarını desteklemekte ve demokrasi duruşunu sürdürmesine katkıda bulunmak istemektedir" ifadesini kullandı.

■ YUNANİSTAN: Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Başbakan Binali Yıldırım'ı aradı, "Türkiye'deki gelişmeleri yakından izleyen Yunan hükümeti ve halkı, güçlü bir şekilde demokrasi ve anayasal düzeni destekliyor" diye konuştu.

■ SUUDİ ARABİSTAN: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı "Kardeş Türkiye'de gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin püskürtülmesinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçilmiş hükümet yönetiminde anayasal çerçevede işlerin rayına oturmasından memnuniyet duyuyoruz" denildi.

■ KATAR: Katar Emiri Tamim bin Hamad es-Sani Erdoğan'ı ayarak, Katar'ın, hukukun uygulanması, istikrarın muhafazası için Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti. Katar, FETÖ'nün İstanbul ve Ankara'daki darbe girişiminin başarıyla püskürtülmesini memnuniyetle karşıladı.

HALKIMIZA ÖVGÜLER YAĞDI

ULUSLARARASI kurumlar Türkiye'de demokratik kurumlara desteğini bildirirken, darbeyi engelleyen Türk halkına övgüler yağdırdı.

■ AVRUPA BİRLİĞİ: Avrupa Birliği (AB) FETÖ'nün püskürtülen darbe girişimini kınadı. Türk halkının demokrasiyi savunması övüldü.

■ NATO: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türk halkı ve siyasi partilerinin demokrasi ve demokratik yollarla seçilmiş hükümete gösterdiği güçlü destekten memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

■ AVRUPA PARLAMENTOSU: AP Başkanı Martin Schulz, FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de hukuk kaidesine dönülmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

■ FRANSA: Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, FETÖ'nün darbe girişimini kınadı, Türk halkının, canı pahasına sergilediği cesaret ve onurlu mücadelesinin takdire şayan olduğunu vurguladı.

■ İTALYA: İtalya Başbakanı Matteo Renzi, FETÖ'nün darbe girişiminin püskürtülmesiyle Türkiye'de istikrar ve demokratik kurumların üstünlüğünün tesis edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

■ ALMANYA: Almanya Başbakanı Angela Merkel, FETÖ'nün darbe girişimini en sert şekilde kınadı. Merkel, çok sayıda insanın darbe girişimi sırasında hayatlarını kaybetmesinin trajik bir durum olduğunu belirtti.

■ BELÇİKA: Belçika Başbakanı Charles Michel, Belçika hükümetinin Türkiye'nin demokratik kurumlarına destek verdiğini vurguladı. Michel "Darbe girişiminin sona ermesinden memnuniyet duyuyoruz" dedi.