O kara gecede dakika dakika yaşananlar

Türkiye'yi bölmek isteyen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayıp demokrasiye saldıran, yüzlerce vatan evladını şehit eden FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçti. O kanlı gecede binlerce vatan evladı canları pahasına sokaklara çıkarak tanklara siper oldu. İşte hain darbe gecesi 15 Temmuz'da dakika dakika yaşananlar... 15 Temmuz hain darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu rütbeli askerler tarafından yapılmaya çalışılan başarısız bir darbe girişimidir. Darbeci askerlerin planlamasına göre 03:00- 06:00 saatleri arasında yapılması amaçlanan darbe, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bilgi edinmesiyle mecburi olarak erken saatlere çekildi.

'GİRİŞİMİ DESTEKLEMEYECEĞİM'

21.00: Darbeci Tümgeneral Mehmet Dişli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın makam odasına girdi, kendisine 'Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız, taburlar, tugaylar yola çıktı, biraz sonra göreceksiniz' diyerek darbeyi tebliğ etti. Orgeneral Hulusi Akar, söylenenlere tepki gösterdi. Girişimi desteklemediğini net olarak belirtti. Mehmet Dişli geri adım atmadı. Odanın dışına çıkarak hazır durumda bekleyen ekibe, komutana müdahale etmeleri emrini verdi. Bu emirle birlikte Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel, Kurmay Albay Orhan Yıkılkan, Yüzbaşı Serdar Tekin, Başçavuş Abdullah Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Emir Subayı Yarbay Levent Türkkan hep birlikte içeri girdi ve Levent Türkkan'ın içeri girer girmez oturmasını, zorluk çıkarmamasını söyleyerek bağırdığı öğrenildi. Ayrıca Genelkurmay Başkanı'nı zorla koltuğa oturttukları, bir bezle burnunu kapattıkları, ellerini plastik kelepçeyle bağladıkları, Emir Subayı Yarbay Levent Türkkan'ın silahı Genelkurmay Başkanı'na doğrultarak tehdit ettiği, Genelkurmay Başkanı'nın 'sık ulan' diyerek tepki gösterdiği, 'Ne yaparsanız yapın girişiminizi desteklemeyeceğim' diyerek karşılık verdiği öğrenildi.

22.00: 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 22:00 sularında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önü, TBMM, Genelkurmay Başkanlığı binası, Valilikler, Büyükşehir Belediyeleri, AK Parti binaları, köprüler, darbeciler tarafından kuşatılmak istendi. İstanbul Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bir grup Jandarma Genel Komutanlığı askeri tarafından trafiğe kapatıldı. Köprülerin trafiğe kapatılmasıyla eş zamanlı olarak Ankara'da F-16 tipi savaş uçakları alçak uçuş yapmaya başladı. Savaş uçaklarının uzunca bir süre havada kalmasını sağlamak için de İncirlik Üssü'nden bir yakıt ikmal uçağı görevlendirildi. Tanklar, İstanbul Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı. Ülkedeki bütün havalimanları darbeciler tarafından uçuşa kapatıldı. Ama millet ayaktaydı.

UÇUŞLAR DURDURULDU

22.15: Atatürk Havalimanı, tanklar vasıtasıyla sevki sağlanan örgüt üyesi askerler tarafından ele geçirilirken, 22.15 itibarıyla havalimanına girişçıkış kapatıldı. Darbeciler, uçuş kontrol kulesini ele geçirerek, tüm yurt içi ve dışı uçuşları durdurdu. F-16 savaş jetleri ile havalimanı üzerinde alçak uçuş yapılarak yolcu uçaklarının iniş-kalkış yapmaları engellendi.

22.30: Kalkışma öncesi Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki askerler, 8 zırhlı araçla 22.30'da kışladan çıktı. 23.30 sıralarında Sabiha Gökçen yakınlarına ulaştı. Trafik ve halkın toplanmaya başlaması üzerine zırhlıların bir kısmı bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Havalimanı nizamiyesine 100 metre kala durduruldular. Saat 22:30 sularında bütün emniyet mensupları acil göreve çağrıldı. Aynı dakikalarda MİT binasına ateş açıldı. İstanbul'da ise Atatürk Havalimanı, hava trafiğine kapatıldı. Bu hareketlilik TSK e-posta adresinden "Ülke yönetimine Yurtta Sulh Konseyi tarafından bütünüyle el konulmuştur" şeklinde bir mesaj gönderildi. TRT 1 canlı yayını kesildi, Tijen Karaş'a darbe metni okutuldu.