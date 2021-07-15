O kara gecede dakika dakika yaşananlar

22.20: Darbecilerin polise yönelik ilk hedef noktası Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü oldu. Buraya 22.20 civarında ulaşan askerler, polise "teslim ol" çağrısı yaptı. Polis, teslim olmadı. 00.30'dan itibaren toplanmaya başlayan vatandaşlar askerlere tepki gösterdi. Askerler havaya ateş açtı. Olaylarda Ümit Yolcu şehit olurken 16 kişi yaralandı. Askerler, vatandaşların artan tepkisi üzerine burayı terk etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınındaki AK Parti Fatih İlçe Başkanlığı önünde meydana gelen olaylarda Mehmet Güder şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank, 15 Temmuz gecesi önce Vatan Caddesi'ne gitti. Oradaki direnişi sonuç verdi ve darbeciler teslim oldu. Darbecilerin Vatan Caddesi'ndeki işgal girişimi başarıya ulaşamayınca polis halkı, Belediye önüne anonslarla yönlendirdi. Vatandaşlar askerleri protesto etti.

22.50: Çengelköy Polis Karakolu önüne 22.50 civarında gelen askerler, beklemedikleri bir direnişle karşılaştı. Çatışmada 8 kişi şehit oldu. Başarılı olamayınca Kuleli Askeri Lisesi'ne kaçan darbeciler, operasyonla yakalandı.

AKINCI ÜSSÜ'NE GÖTÜRÜLDÜ

23.03: Darbecilerin tehdit ve zor kullanarak darbe faaliyetinin başına geçme teklifini reddeden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; Mehmet Dişli, Fırat Alakuş, Abdullah Erdoğan, Onur Özdemir, Mehmet Aytaç, Halit Kazancı ile birlikte diğer darbeci 3 Özel Kuvvetler Komutanlığı görevlisi tarafından çıkartıldı. Akar, Mehmet Dişli'nin refakatinde, Akıncı Üssü'ne götürüldü.

23.10: Bir televizyon kanalına bağlanan Başbakan Binali Yıldırım, saat 23.10 sıralarında olayları "kalkışma" diye niteledi ve Türk ordusu içerisinde bir grubun darbe girişiminde bulunduğunu duyurdu.

01.00: Saat 01:00 itibariyle darbe girişiminde bulunan tüm kişilere Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanununun 309, 311, 312 ve 313. maddelerine dayanılarak resmen soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı alındı. Birkaç dakika içerisinde de Ankara Emniyet Müdürlüğü darbeci askerlerin kullandığı savaş uçakları tarafından bombalandı ve aynı saldırı belirli aralıklarla yapıldı.

02.21: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü de vurarak polislerin şehit olmasına neden olan bir askeri helikopter, Gölbaşı'nda düşürüldü.

02.00:

Saat 02:00 civarında Ankara'da darbe teşebbüsünde bulunan askerlerin kontrolünde bulunan iki helikopter, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-16 savaş uçağı tarafından vurularak düşürüldü. O esnada İstanbul'da Cumhurbaşkanı'nın ve diğer tüm siyasi kişilerin halkı sokağa davet etmesiyle evlerinden çıkan halk ile darbe girişiminde bulunan askerler arasında arbede ve çatışma çıktı. Bazı askerler, köprüyü geçmeye çalışan vatandaşların üzerine ateş açtı.

02.50: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde darbe girişimi konusu tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından görüşülürken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), F-16'lar ve askeri helikopterler tarafından bombalandı ve meclise yapılan bombalama saldırısı 4 defa tekrar edildi. Meclisin giriş kapıları yakınlarına sabaha kadar toplam 4 bomba atıldı.

BU VATANA İHANETTİR

03.20: Saat 03:20'de İstanbul'da da darbecilerin kontrolündeki savaş uçakları alçak uçmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na geldi. Kendisini karşılayan kalabalığa seslenen Erdoğan, "Milletin üzerinde hiçbir güç yoktur. Bu bir ayaklanma, ihanet, vatana ihanet hareketidir. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler" ifadesini kullandı. 03.30: 03:30 sularında darbeci askerler tarafından bir yayın kuruluşu basılarak CNN Türk'ün yayını kesildi, Hürriyet'in basımı durduruldu, Digiturk'un yayını kesildi, TÜRKSAT Gölbaşı tesisleri bombalandı. Yine o dakikalarda eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmeye çalışan darbeci askerler, polisler tarafından etkisiz hale getirilerek tutuklandı.

44 KİŞİ ŞEHİT OLDU

00.00: Gece yarısını 33 saniye geçe pilot Uğur Uzunoğlu ile birlikte F-16 kullanan Hüseyin Türk, bir adet bombayı Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'na attı. Saldırı sonucu 44 kişi şehit oldu, 36 kişi yaralandı. Başkanlıkta 6 milyon 341 bin 879 lira zarar oluştu.

00.26: Darbe girişimi sırasında Marmaris'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 00.26'da CNN Türk canlı yayınına görüntülü telefon görüşmesi ile katılarak girişimin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmadığını bildirip tüm halkı meydanlara, köprülere ve hava limanlarına davet etti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın emriyle tüm ilçelerde camilerden salalar okutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine binlerce kişi Boğaziçi Köprüsü'ne akın etti.

TÜRKİYE MEYDAN NÖBETLERİ TUTTU

05.00: Saat 05:00'ten sonra İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı darbeyi planlayanlara ve içinde bulunanlara darbeye teşebbüs suçundan soruşturma başlattı ve Ankara'da da darbecilerin sıkı yönetim planından harekete geçilerek birçok kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

06.40: Boğaziçi Köprüsü'nde yaklaşık 50 kişilik darbeci askerler ellerindeki silahları bırakarak polise teslim oldu. Boğaz Köprüsü emniyet güçleri tarafından ele geçirildiğinde, Türk Telekom binasında bulunan darbeci askerler teslim oldu, Kuleli Askeri Lisesi'nden 80 öğrenci de gözaltına alındı. Genelkurmay yerleşkesini elinde tutan 250 asker gözaltına alındı, 17 darbeci öldürüldü. Son olarak da Genelkurmay'ı kontrolü altında bulunduran darbecilere yapılan operasyonla 700 silahsız er ve erbaş teslim oldu. Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından yapılan açıklamalarda tehlikenin tam olarak geçmediği ve ikinci bir girişime karşı halkın sokaklardan evlerine girmemesi söylendi. 1 aylık bir sürede halk geceleri meydanlarda nöbet tuttu. Tutulan nöbetler 7 Ağustos'ta Yenikapı'da yapılan "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" ile taçlandı.