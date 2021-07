"Ölmeye hazırız efendim"

Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyen kanlı terör örgütü hain FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin en önemli ayağını oluşturan İzmir, kahramanca mücadelesi ve kararlı duruşu ile hainlere gereken cevabı verdi. İzmir Emniyeti, ilk dakikalardan itibaren harekete geçerek başta Marmaris'te bulunan Başkan Erdoğan olmak üzere bütün kritik noktaları korumak için canı pahasına mücadele etti. O gece yaşananları Yeni Asır'a anlatan İzmir eski Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Başkan Erdoğan ile yapmış olduğu telefon görüşmesinin detaylarını ilk defa açıkladı.

YENİ ASIR'A ANLATTI

Kendisi İstanbul'a gideceklerini, bir terslik durumunda İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ineceklerini söyledi. Ben de kendilerine 'Sayın Cumhurbaşkanım ben ve ekip arkadaşlarım sizi ölümüne korumak için hazırız efendim. Talimatlarınızı bekliyoruz' dedim. Marmaris'teki suikast timiyle ilk çatışmaya İzmir'den gönderdiğimiz tim idi. Kahramanca mücadele ettik" dedi. 15 Temmuz gecesi İzmir İl Emniyet Müdürü olan Uzunkaya, gelen ilk bilgiler üzerine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Abdullah Recep, Başsavcı, MİT Bölge Başkanı ve İl Jandarma Komutanı ile hızlı bir durum tespiti yaparak planlamaya giriştiklerini ve ilk dakikalardan itibaren hainlere karşı net bir duruş ortaya koyduklarını anlattı. 251 kahramanımızı şehit verdiğimiz gecenin bilinmeyen detaylarını Yeni Asır'a anlatan Uzunkaya, Marmaris'teki otelde hain MAK Timindeki Zekeriya Kuzu ve ekibi ile ilk çatışmaya İzmir'den giden Özel Harekat polislerinin olduğunu belirterek, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ve koruma ekibinden bir polisin şehit olduğunu anlattı. O gecenin bilinmeyen detayının ise Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden sandıklar dolusu mermirlerle kalkan helikoplerlerin Marmaris'e gittiğini öğrendiklerinde Başkan Erdoğan'la yapılan telefon konuşmasında, 'Sayın Cumhurbaşkanım, İzmir'den 10 kişilik özel bir ekip çıkardık. Bu arada İzmir'de sizi ölümüne korumak için ekiplerimiz hazır, talimatlarımızı bekliyloruz' diyoloğunun geçtiği ve Erdoğan'ın da İzmir'e teşekkür ettiğini söyledi.

Uzunkaya, "15 Temmuz'un en kritik anlarından biri Çiğli Hava Üssü'nde operasyonu yönetmemizdi. Aldığımız tedbirlerle gecenin seyrini değiştirdik. Orada helikopterler hareketleniyordu, Cumhurbaşkanımızın Marmaris'ten ayrılma sürecinde o bölgeye herhangi bir girişime karşı tedbir alıp uyardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunduğu otele özel harekat desteği istendi. Biz desteği polis helikopteriyle gönderebilirdik, ama sayı çok az olacaktı, mürettebat dışında 3-4 kişi alabiliyor. 10 kişilik bir unsuru, karayoluyla hemen yola çıkardık. O planlama darbe girişiminin önlenmesinde önemli detaylarından biridir" dedi.

TEDBİRLİ OLMALIYIZ

Topyekun milletin bir olması, asil duruşu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı iradesi ile hain darbe girişiminin gerçekleştirilemediğini aktaran Uzunkaya, "Milletini, vatanını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ölesiye seven milyonların 15 Temmuz gecesi ellerine bayrakları alarak sokaklara dökülmesi unutulmaz. O gece unutulmamalı, unutturulmamalı. Bu hainler her dönem içimize sızmaya çalışacaklardır. Her zaman hainlere karşı tedbirli durmalıyız" dedi.

ÇUKURAMBAR'DAKİ DARBE KOMUTA MERKEZİNİ İLK KEZ YENİ ASIR BULDU



15 Temmuz hain darbe girişiminin en önemli haberlerinden birine Yeni Asır imza atmıştı. Yeni Asır ABD'den dönen o gecenin mimarı Adil Öksüz ve ekibinin, darbeci subaylara darbe ile ilgili talimat ve krokilerin verildiği Çukurambar'daki o villayı ilk kez bulmuş ve haber yaparak önemli bir başarıya imza atmıştı. Ankara'da FETÖ'cülerin karargah olarak kullandığı villada darbe planlarını yaptıklarını bir subay itiraf etti. O villa haberini Türk basınında ilk kez Yeni Asır yazmıştı. 15 Temmuz gecesi için talimatların alındığı Çukurambar'daki villanın haberini tüm Türkiye ilk kez Yeni Asır'dan duymuştu.

KENDİLERİNDEN ÇOK EMİNDİLER, İKİNCİ BİR PLANLARI DAHİ YOKTU



EYLEMCİ subay astsubayın ifadelerinden ilk etapta helikopterlerin 45 dakika çalışır vaziyette bekletildiğini öğrendiklerine değinen Uzunkaya, darbe girişiminin gerçekleşmesi halinde MİT Müsteşarı yapılacağı planlanan Gökhan Sönmezateş'in buradaki özel donanımlı birliklerin başında olduğunu dile getirerek, "Bunlara 'Görev durduruldu, bekleyin' diyorlar, bekliyorlar.

45 dakika sonra 'Görev tekrar ifa edilecek' diyorlar, kalkıyorlar. Bizim özel harekat unsurunun Marmaris'e vardığında eş zamanlı olarak helikopterler de Marmaris'in üzerinde uçuşunu görüyorlar. Nihayetinde otele 2 tanesi yakın bir alana operatif personeli indiriyorlar. Aşağı yukarı 36-37 kişilik silahlı grup gidiyor.

FAZLA KALAMADILAR

BİR helikopter de sürekli havada dolaşıyor operasyon sırasında. Bunlarla ilk çatışmaya giren, bizim gönderdiğimiz özel harekat grubu. İlk ateşte Marmaris kadrosundan bir polis arkadaşımız şehit oldu. Daha sonrasında otele girişte Sayın Cumhurbaşkanımızın koruma ekibinden bir arkadaşımızı şehit ediyorlar, bazı personelimiz yaralanıyor. Sayın Cumhurbaşkanının ayrıldığını öğrenince, bir de karşı ateş nedeniyle fazla kalamadılar. Hainlerin Marmaris'e yaptıkları ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ölü veya diri götürme hesaplarından çok eminler, öyle ki bir ikinci B planları dahi yoktu. Bunu, bu kadar eğitimli oldukları halde, kamufle olabilecekleri arazide bir iki hafta içinde menfezlerde lağım fareleri gibi birer ikişer yakalanmalarından anlıyoruz" diye konuştu.

ÇATIŞMAYI GÖZE ALIYORSANIZ GİRİN

BELEDİYELERİN iş makinalarının yanı sıra Emniyet'in TOMA'larını derhal askeri birliklerin önüne yığdıklarını belirten Uzunkaya, içeri girmek için teşebbüste bulundukları ancak çatışma tehdidiyle izin verilmeyen Çiğli Hava Üssü'nden havalanan 3 helikopterle tedirgin olduklarını aktardı. Uzunkaya, "Adnan Menderes Havalimanı'nı kontrol altına aldık ancak Çiğli'nin fonksiyonel yapısı uçuşa açık bir alandı, biz tedbir alırken hava üssü girişinin silahlarla donatıldığını gördük. İçeri giriş teşebbüsümüz olduğunda hava üs komutanının vekili bir albay, 'Gördüğünüz gibi burası korunaklıdır, bizimle çatışmayı göze alıyorsanız girin' diyecek kadar pervasızca bir tavır sergiledi. Hava üs komutanının orada olduğunu biliyorduk ancak ulaşamadık.

DURUMUN safahatını tam olarak bilmiyorduk. Uzaktan izletiyoruz, helikopterler hareketleniyor. O saatlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Marmaris'te bir otelde olduğunu ve oradan uzaklaşması ile ilgili birtakım süreç yaşandığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızla görüşmemiz de, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ailesini ölümüne koruyacağımızı kendilerine ifade ettik. Kendisi bize çok teşekkür ederken, İzmir'e de gelebileceğini söyledi" dedi.

15 TEMMUZ'UN ALTERNATİFİ 22 TEMMUZ'DU

15 Temmuz darbe girişiminin aksi bir durumda 22 Temmuz'da yapılacağını anlatan Uzunkaya, "Alınan ifadelerde 12-13 Temmuz günlerinde örgütün önemli ismi olarak bilinen hain Adil Öksüz, son bir rötuş ve onur almak için terörist başıyla görüşmek üzere Amerika'ya gidiyor. Bunların hepsini subaylar ifadelerinde söylüyor. Eğer öngörülemeyen bir durum olursa 15 Temmuz'un alternatifinin 22 Temmuz olarak belirlendiğini öğreniyoruz. Bu bilgilerin hepsi örgütün üst kademelerine yüz yüze yaptıkları görüşmelerde söylenmiş. Alt kademedekileri ise geliştirilen özel bir iletişim ağı üzerinden işin startı ve talimatlarının verildiğini görüyoruz" dedi.