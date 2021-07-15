Son dakika: Başkan Erdoğan Gazi Meclis'te önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Erdoğan, Meclis'in bahçesinde törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte lk bombalanan alandaki anıta karanfil bıraktı ve protokoldeki yerine geçti.

15 TEMMUZ PROGRAMI BAŞLADI

Erdoğan'ın protokole geçmesinin ardından 15 Temmuz Şehitlerini anma programı başladı. Törende saygı duruşunun ardından, Kur'an-ı Kerim tilavetine geçildi. Kur'an tilaveti sonrası dua edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN GAZİ MECLİS'TE KONUŞUYOR

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

15 Temmuz destanının 5. yıldönümünde gazi Meclisimizde sizlerle beraber olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Kahraman şehitlerimize allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum.

Özgürlüğüne, ezanına, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz şehitleri Bedir'den Çanakkale'ye, terörle mücadeleden yurtdışı operasyonlarımıza tüm bunlarla birlikte batıla karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir. Her kim bunu gölgelemeye çalışıyorsa ülkesine, milletine ihanet ediyor demektir. Bu ülkenin sahibi vatan aşıklarıdır. Bu ülkenin sahibi eve erzak almaya değil devletimize sahip çıkmaya geldik diyen Batuhan'lardır. Daha 15 yaşındayken şehadet şerbeti içen Halil İbrahim Yıldırım'dır. Bu ülkenin sahibi yüreklerinde imanla hainlere meydanları dar eden cesur kadınlardır.



AYRINTILAR GELİYOR...

TBMM BAŞKANI KONUŞMASINI GERÇEKLEŞTİRİYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Gazi Meclis'teki programda açıklamalarda bulunuyor.

Şentop'un açıklamaları şöyle:

15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en hain saldırılardandır. Aslında bu saldırı şaşırtıcı değildir. Geçmişte de ilk hedef Gazi Meclis olmuştur. Sergiledikleri bu vahşet ile 15 Temmuz'daki darbeciler kendilerinden önceki darbecilerden çok daha ileri gitmişlerdir.

O gece darbeci çeteye karşı dirayetle karşı duran, darbeci uçakları vurun emri veren o dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ı saygı ile selamlıyorum.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK BİR İŞGAL GİRİŞİMİYDİ"

FETÖ ile mücadeleyi zayıflatmak, hafifletmek Türkiye'ye suikast manası taşır. Şunu bir kez daha belirtelim ki, Türkiye kendi sorunlarını çözebilecek güce sahiptir. Siyaseten güçlenmek, icra mevkiine yükselmek için yabancı güçlere tabi olmak gafillere has bir davranıştır. Bu darbe girişimi Türkiye'ye yönelik dış güç destekli bir işgal girişimidir.

Basiretli liderliği ile ülkemizi o karanlıktan çıkaran liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'den yana tavır alan siyasi parti liderlerine şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimize gıpta ile, rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.