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Haberler Gündem Terörle mücadele kararlılıkla sürdürülecek

Terörle mücadele kararlılıkla sürdürülecek

Çekin, “Hain darbe girişiminin 5. yılında ülkemizin terörle mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. 289 davanın 288’i karara bağlandı. Bir dosyanın yargılaması devam ediyor” dedi

Terörle mücadele kararlılıkla sürdürülecek

15.7.2021

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yılında ülkemizin terörle mücadelesinin kesintisiz bir kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Çekin, "289 fiili darbe davasının 288'i karara bağlanmıştır. Yargılaması devam eden bir dosya bulunmaktadır" dedi. Ertuğrul Çekin, demokrasi ve hukuk devletinin korunup yaşatılmasında en önemli kurumsal güvencelerden birinin yargı olduğunu, yargı yetkisinin de Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız yargı mercilerince kullanıldığını söyledi.

TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine değinen Çekin, yargı teşkilatının bu süreçte kanunların verdiği görevleri eksiksiz biçimde ifa ettiğini vurguladı. "Hain darbe girişiminin beşinci yılında ülkemizin terörle mücadelesi kesintisiz bir kararlılıkla devam etmektedir" diyen Çekin, darbe girişimi yargılamalarına ilişkin şu şekilde bilgi verdi: "289 fiili darbe davasının 288'i karara bağlanmıştır. Yargılaması devam eden bir dosya bulunmaktadır. Bununla birlikte terör örgütü yöneticiliği ve üyeliğine ilişkin soruşturma ve davalar da devam etmektedir. Bakanlığımızca firari örgüt üyelerinin iade süreçleri de büyük titizlikle sürdürülmektedir. Bu süreç teyakkuz halinde devam ettirilmektedir. Ulaşılan yeni bilgi, belge ve deliller dikkatle değerlendirilerek adli ve idari mercilerle paylaşılmaktadır."

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