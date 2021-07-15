Türkiye’yi işgalden kurtaran Başkomutan ve Türk Milleti

Derin ABD-NATO aparatı FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirdiği darbenin 5. yılını idrak ediyoruz. Tarihe altın harflerle geçecek ve asla unutulmayacak MİLLETBÜYÜK LİDER ZAFERİ kutlu olsun.

AZİZ MİLLET AYAĞA KALKTI

Devleti 40 yıl habis bir ur gibi saran FETÖ'ye karşı ayağa kalkan aziz millet, demokrasiye güç katmanın yanı sıra Türkiye'nin terörle mücadelesinde de bir miladı başlattı. 15 Temmuz gecesi aziz milletin derin ABD-NATO aparatı FETÖ hainlerini akamete uğratarak sağladığı 15 Temmuz Ruhu, Çanakkale ve İstiklal Savaşı Ruhu'nu daha perçinledi. Milletin gerçekleştirdiği zafer, FETÖ'cü hainler ve arkasındaki derin güçlerin bütün kirli oyunlarını paçavraya çevirdi. Bu zafer, sadece sınırlarımız içinde değil Suriye ve Irak'ta yuvalanan terör örgütlerine yönelik tarihimizin en büyük operasyonlarına da vesile oldu. Böylece ülkemizi terör örgütleri aracılığıyla güneyinden kuşatma planları bozguna uğratıldı. Türkiye bugün milli güvenliğine yönelik tehditleri kendi imkanlarıyla kaynağında yok edecek güç ve kabiliyete ulaştı. ŞİMDİ FETÖ DARBESİNİN ARKA PLANINA

DAHA YAKINDAN BAKALIM:

KANIT GERÇEĞİN İFADESİDİR

Bu darbe girişiminin bir FETÖ-NATO planı olduğunu vurguluyoruz. NATO dediğinizde ABD zaten otomotik olarak söylenmiş sayılır. NATO'nun ilişkili olduğu olay Ortadoğu'da ise zaten İsrail ve MOSSAD da o işin içindedir. Kanıt gerçeğin ifadesidir:

1) İstanbul Emniyet'i Güvenlik Müdürü FETÖ'cü Mithat Aynacı, darbecilerin kullandığı bir tankta asker üniformasıyla yakalandı.

2) Darbeci askerlerden Tuğgeneral Hakan Evrim, Akıncı Üssü'nde yüksek komutanlara, "Sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen ile görüştürelim" dediğini itiraf etti.

3) Genelkurmay Başkanı emir subayı Yarbay Levent Türkkan, savcılıkta "Genelkurmay'da emir subaylığı görevine getirildikten sonra cemaat adına verilen görevleri yerine getirdiğini" itiraf etti. "1989 yılında Işıklar Askeri Lisesi sınavlarına girdim. Bana sınav olmadan önceki gece yarısı Bursa merkezde bir cemaat evinde soruları verdiler. Soruları Serdar Ağabey getirmişti" dedi.

4) Yine Türkkan, "Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'i sürekli dinliyorduk. Cihazı Türk Telekom'da çalışan abi verdi. Haftada bir cihazları götürüp ona veriyordum. Necdet Özel, Hulusi Akar ve Yaşar Güler döneminde dinleme yapıldı. Ben darbeyi 14 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da öğrendim" dedi.

5) Yine Yarbay Türkkan, "Arada Genelkurmay Başkanı'nın odasında arama yapılıyordu. Ben bu aramaların ne zaman yapılacağını bildiğim için cihazı koymuyordum" dedi.

6) SAT komandolarının imamı olduğu iddia edilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu uzmanı Kemal Işıklı, ifadesinde, "Gülen yapılanmasının sohbetlerinde kendisine abilik teklif edildiğini, SAT komandolarıyla bu şekilde iletişime başladığını" belirtti.

7) MİT TIR'ları soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'nün jandarma imamlarından Hasan Bektaş, "FETÖ'nün en büyük suç örgütlerinden biri olduğunu" itiraf etti. Bektaş, üniversite öğrenimi süresince cemaat evinde kaldığını söyledi.

8) Bir itiraf da darbecilikten tutuklanan Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır'dan geldi. Cuntacıların görevlendirme listesinde adı "Sivas Sıkıyönetim Komutanı" olarak geçen Sağır, FETÖ ile 1988-1992 yılları arasında ilişkisi olduğunu itiraf etti. "Darbeye teşebbüs edildiği akşam saat 23.00'te emir anlamına gelecek bir yazı aldım" dedi.

BELGELER KONUŞUYOR

Türkiye'de darbeler süreci 27 Mayıs 1960 ile başlatılmış, ardından 9 ve 12 Mart 1971,12 Eylül 1980, 28 Şubat 1987 ve 15 Temmuz 2016 darbeleri gerçekleşmiştir. Bu süreçlerin tamamında Derin Amerika/İngiltere /NATO ve Avrupa bulunuyor. ABD'nin yüzyılın başından bu yana yabancı devletlerde kendine tehdit olarak gördüğü hükümetleri düşürme alışkanlığı var. Darbe girişimlerinin çoğunun son derece büyük bir gizlilik içinde, devlet kademesinin büyük çoğunluğu, halkın ise tamamının bilgisinden uzak yürütüldüğü de malum.

SONUÇ: TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK

FETÖ'cü hainlerin kurşunları, tankları, uçakları karşısında istiklaline sahip çıkan Aziz milletimiz ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan, devleti bir darbe girişiminden kurtarmanın yanında topyekün bir işgal tehdidini de bertaraf etti. Yüce Türk Milleti, ülkemizin bekası ve çocuklarımızın geleceği için terör örgütünün hain planı karşısında tek yürek oldu. Ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, Gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah ülkemizi her türlü darbe girişimlerinden korusun.