Ünlü hainler yargı önünde hesap verdi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) üyelerince gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmaların ardından, yargılamalarda birçok ünlü isim de ceza aldı. Aralarında iş insanları, futbolcular, eski emniyet müdürleri, gazeteciler, konsolosluk görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda tanınmış isim, yargılandıkları davalarda "silahlı terör örgütüne üye olma", "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme", "silahlı terör örgütü yöneticiliği gibi suçlardan hapis cezalarına çarptırıldı. Firar eden bazı isimler hakkında açılan davalar sürüyor.

İŞ DÜNYASINDAN İSİMLER

Tarihçi-yazar Talha Uğurluel, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edildiği iddiasıyla yargılanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'ün "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Terör örgütünün iş dünyası yapılanmasına yönelik açılan TUSKON davasından dosyası ayrılan baklavacı Faruk Güllü "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay, TUSKON'un eski Başkanı Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de aralarında bulunduğu 6 sanık "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapisle cezalandırıldı.

İsmail Hakkı Kısacık, 3 yıl 9 ay, iş insanları Cahit Durmaz ile İsmail Ali Dağbaşı 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. İş insanı Ömer Faruk Kavurmacı 8 yıl 9 ay, babası Mustafa Şevki Kavurmacı'ya 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanıklar Mehmet Zenginer ve Mustafa Zenginer'in 8 yıl 1 ay 15'er gün, Salih Zenginer'in ise 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılması hükmedildi.

1406 YIL HAPİS

Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 1406 yıl hapisle cezalandırıldı. Karaca, 31 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Firari gazeteci Adem Yavuz Arslan'ın 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Gazeteci Ercan Gün, 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Kapatılan Zaman gazetesi genel yayın müdürü firari Ekrem Dumanlı'nın 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Firari gazeteci Emre Uslu'nun üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen dava ile FETÖ/ PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılması talep edilen dosyası ayrı bir esas üzerinden yürütülüyor. Cumhuriyet Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'ın 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Dündar, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada, 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dündar hakkında devam eden davada tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, Nazlı Ilıcak'a aynı dava kapsamında 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan sanık Atilla Taş'ın yargılaması sürüyor. "Fuatavni" hesabının kurucusu olduğu iddia edilen firari gazeteci Said Sefa'nın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada dosyası ayrıldı. Dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'e verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası İstinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu. Komedyen Atalay Demirci'nin "terör örgütüne üye olmak" suçundan aldığı 5 yıl hapis cezası istinaf mahkemesince onandı.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

"FETÖ içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan iş insanı Mubariz Gurbanoğlu adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Firari örgüt yöneticisi Hamdi Akın İpek'in şirketi Koza İpek Holding'e ilişkin davada, firari İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek, 11 yıl 3 ay, Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na muhalefet suçundan 6 yıl 3 ay hapis ile 250 bin lira para cezası ve 22 kez Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 62 yıl 2 ay 21 gün hapse mahkum edildi. İpek'e, 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası verildi. Davanın sanıklardan Melek İpek 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Melek İpek'e, SPK Kanunu'na muhalefet suçundan 4 yıl 2 ay hapis ile 104 bin 100 lira para cezası kesildi. Eski Boydak Holding Üst Yöneticisi Memduh Boydak'a 18 yıl, eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak'a aynı suçtan 11 yıl 10 ay 15 gün, eski yönetici Şükrü Boydak'a 10 yıl hapis cezası verdi.