Vatandaş hainlere diz çöktürdü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi, İstanbul'da destansı bir direnişle akamete uğratıldı. Bir grup asker Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini 22.00'de trafiğe kapattı. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım olayları 'kalkışma' diye niteledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan askeri kalkışmaya tepki göstererek halkı meydanlara davet etti. Darbeciler alçak uçuşla halkı sindirmeye çalıştı. Buna karşın binlerce Köprüye akın etti. Darbeci askerler, vatandaşa ateş açtı. Münür Alkan, Kemal Tosun, Erol Olçok, 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişi şehit oldu. Direnci kıramayan askerler, sabaha karşı teslim oldu. Anadolu Yakası'nda Hasan Kaya, İsmail Kefal, Şükrü Bayrakçı şehit düştü. Kuleli Askeri Lisesi'nde 20.00 sıralarında alarm verildi. Kurmay Albay Nizamettin Aydın komutasında 90 asker 22.30'da Valiliğe gitti. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Demircan, halkın toplanmasını sağladı. Kalabalık artında darbeciler binayı terk etti. Atatürk Havalimanı da ele geçirilmeye çalışıldı. 22.15 itibarıyla alana giriş-çıkış kapatıldı. Askerler, binlerce kişiye ateş etti. 17 yaşındaki Mahir Ayabak şehit düştü, onlarca kişi yaralandı. Halkın direnişi karşısında askerler burayı terk etti.

AKOM'DA HAREKETLI SAATLER YASANDI

DARBECİLERİN hedeflerinden biri de, İstanbul'un birçok noktasını kayıt altına alan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) oldu. Darbeciler, görevlileri etkisiz hale getirdi. Vatandaşlar bina çevresinde toplanınca Kurmay yarbay Mustafa Kubilay'ın emri ile askerler barikat kurdu. Açılan ateşle 6 kişi yaralandı. İlçe Emniyet Müdürü İsmail Dinçer Öğüt 'teslim olun' anonsu yaptı. Askerler emniyet güçlerine teslim oldu.

VATANDASLAR MÜDAHALE ETTI

DARBECİ askerler 23.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı yakınlarına ulaştı. Emniyet güçleri tarafından zırhlı araçlar durduruldu. Vatandaşlar, darbeci askerlere müdahale etti ve darbeciler 03.00 sıralarında yakalandı. Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen olaylarda Ozan Özen, Mustafa Direkli, Yalçın Aran, Erdem Diker, İhsan Yıldız, Vahit Kaşçıoğlu şehit oldu.

İLK SORUŞTURMA AÇILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 00.34'te kalkışmayı yapanlara karşı soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Küçükçekmece Başsavcısı Ali Doğan, askerlerle ilgili soruşturma başlattığını bildirdi. Borsa İstanbul'da polis memuru Mehmet Şevket Uzun ile Fatih Satır adlı vatandaş şehit düştü. Esenler Eski Hal Yolu ve İSTOÇ civarında Ahmet Kocabay vurularak, Hüseyin Kısa, Türkmen Tekin, Muhammet Aksu ve Mehmet Şefik Şefkatlıoğlu ise tank tarafından ezilerek şehit edildiı. Servet Asmaz da yaşamını yitirdi. Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne 22.20'de ulaşan askerler, polise 'teslim ol' çağrısı yaptı. Polis teslim olmadı. 00.30'dan itibaren vatandaşlar askerlere tepki gösterdi. Ümit Yolcu şehit oldu, 16 kişi yaralandı. Askerler, e burayı terk etti. Askerler Vatan Yerleşkesi'ndeki direniş karşısında başarılı olamadı. Vatan Caddesi'ndeki olaylarda Mehmet Güder şehit oldu. 47. Piyade Alayından askerler 22.00 sıralarında AK Parti İl Başkanlığına gitmek üzere hareket etti. Halk, bina önüne toplanmaya başladı. Askerler sabaha doğru olay yerinden gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne gelen vatandaşlar darbecileri protesto etti. Halka ateş açan darbeciler, Prof. Dr. İlhan Varank ve 14 kişiyi şehit etti. Taksim Meydanı'nda darbeciler, 39 kişiyi yaraladı. Binlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin bulunduğu, Üsküdar'a gitti. Darbe karşıtı askerler, darbecilere karşı direniş gösterdi.

DARBE KARŞITLARI DİRENDİ

Hava Harp Akademisi Komutanlığı'nda darbe karşıtı Yüzbaşı Cihan Okur ile Üsteğmen Hüseyin Balık, rehin alındı. Korgeneral Tahir Bekiroğlu, darbeci askerlerce Hadımköy Askeri Cezaevi'ne götürüldü. Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel, Maltepe Askeri Cezaevine götürüldü. Özel, girişimin başarısız olması üzerine serbest kaldı. Deniz Harp Akademisi Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da kaçırılmaya teşebbüs edildi. 3. Kolordu Komutanlığı Yarbaşkanı Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk, Kartaltepe Kışlası Komutanı Piyade Albay Davut Ala ve bir astsubayla kurdukları iki timle, askerin çıkmasını engelledi. Sait Ertürk, şehit düştü, Piyade Albay Davut Ala yaralandı. Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine ve polis memuru Serdar Gökbayrak şehit oldu.

ACIBADEM MUHTARI SEHIT DÜSTÜ

TÜRK Telekom Hizmet Binası'na saat 22.30 civarında gelen darbeci kurmay yüzbaşı Mehmet Karabekir yönetimindeki askeriler, burada da giriş-çıkışı durdurdu. Vatandaşlar burada toplanmaya başladı. Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş, Karabekir tarafından vurularak şehit oldu. Murat Mertel, Muhammet Fazlı Demir, Orhun Göytan, Şirin Diril ve Murat Naiboğlu da şehit düştü.