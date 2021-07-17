15 Temmuz şehitleri için Cape Town’da anı bahçesi

GÜNEY Afrika'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Osmanlı İslam Alimi Ebubekir Efendi'nin de kabrinin bulunduğu Tana Baru Mezarlığı'nda anı bahçesi açıldı. Etkinliğe Güney Afrika Müslüman Yargı Konseyi (MJC) Birinci Başkan Yardımcısı Şeyh Abdulhalik İbrahim, Awqaf Başkan Yardımcısı Mickaeel Collier ve Cape Town Belediyesi görevlisi David Hart ile Türkiye-Güney Afrika Gençlik Derneği (TURKSAY) üyeleri katıldı. Başkonsolos Sinan Yeşildağ, bu bahçenin şehitlerin anısını yaşatacağını belirtti.