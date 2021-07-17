Murat Bakan’ın önerisi tepki çekti: CHP’de değişen hiçbir şey yok

Halkçı olmakla övünen ve sosyal demokrat olduğunu söyleyen CHP'nin iki milletvekilinden gelen bu öneriler, "Demek ki CHP, İzmir'in kent merkezine fakirleri sokmak istemiyor" yorumlarına neden olurken sosyal medyada da tepki yağdı. Bazı kullanıcılar, geçmişte tek parti döneminde köylülerin Ankara Ulus'a sokulmadığı iddialarını hatırlatarak, "CHP'de değişen bir şey yok" yorumunu yaptı.



İŞTE GELEN TEPKİLERDEN BAZILARI

Ahmet Yavaş: CHP artık zenginleştiği için şimdi zenginlere hizmet ediyorlar. Nct Sea: Başganım doğru söylemiş. Lambada vals yapmayan, Fransızca bilmeyen İzmir'e girmesin. Kentsel dönüşüm dursun, her mahalleye heykeller dikilsin. Mehmet Küçüktaşkın: Fakirin yaşamaya hakkı yok mu sen kimsin ki fakir olana "İzmir'e gelme" diyorsun? Zekeriya Karataş: Zaten bir zamanlar Ankara Ulus'a da sokmamıştınız. Metin Güleç: CHP'li arkadaşlar bu tip önerileri genelde alkollü iken yapıyor. Engin Öztürk: Dün Anadolu insanını Ulus'a sokmayanlar, bugün Konak'a sokmuyor. CHP'de değişen bir şey yok. Ahmet Güraslan: HES kodu gibi merkeze gireceklere beyaz zengin kodu uygulasınlar.