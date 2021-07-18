‘Bayram tatilinde vaka sayıları tırmanabilir’

KURBAN Bayramı öncesinde vaka sayısının 7 bini aşması, tatil bölgelerinde oluşması öngörülen yoğunluk nedeniyle tedirginliğe neden oldu. İçişleri Bakanlığı'nın 1 Temmuz'da yayımladığı normalleşme genelgesinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, normalleşmenin ekonomik ve sosyal sorunların ortadan kalkması için getirilen birtakım açılımlar olduğuna dikkati çekip, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyumun devam etmesi gerektiğini söyledi.

KORONA virüs vaka sayılarında yaşanan yükselişin Kurban Bayramı tatilinde daha da artabileceğine dikkati çeken Sakarya, "Maskeyi takmıyor, mesafeyi korumuyorlar. Herkes her şeyi normalmiş gibi kabul ediyor. Tatil yerlerinde bu iş tamamen çığırından çıkmış durumda. Tatil bölgeleri en az vaka görülen bölgeler iken birkaç ay sonra en yüksek hasta sayılarının görüldüğü yerler olacak" dedi.