‘Bu film siyasi yöne çekilecek bir film değil’

15 TEMMUZ 2016'da yaşanan darbe girişimini konu alan "15/07 Şafak Vakti" filmi vizyona girdiği tarihten beri büyük ilgi gördü. Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan yapımın başrol oyuncularından Erkan Petekkaya, filmin siyasi yöne çekilecek bir yapım olmadığını söyledi.

O gece yaşananların asla unutturulmaması gerektiğini kaydeden Petekkaya, "Hain darbe girişimini konu alan filmin senaryosu bana geldiğinde içim titredi. Hemen okudum ve çok etkilendim. Biliyorsunuz 15 Temmuz, Cumhuriyet tarihinde ülkemizin başına gelmiş en beter olaylardan biri. Belki de en beteri. Böyle bir olayı beyaz perdeden milyonlarca kişiye yaşatmak ve anlatmak bana nasip olduğu için şanslıyım. Bilinmeli ki bu filmi çekmek bile çok zor. Ama tek gerçek var; bu film siyasi bir malzeme yaparak başka tarafa çekilecek bir film değil. Sadece vatandaşın gözünden 15 Temmuz'da Çengelköy'de ve köprüde olanları anlatan bir film" dedi

2 BİN KİŞİ ÇALIŞTI

FİLM için Kayseri'deki bir platoda kapalı alanda çekim yapıldığını anlatan Petekkaya, "Köprü kuruldu, Çengelköy'deki aynı mahalleyi kurdular. Yaklaşık 2 bin kişi çalıştı. Korona virüs vardı ama her gün testler yapıldı. Çok şükür hiç kimseye bir şey olmadı. Bu çok önemli, arşive koyulacak bir yapım. 15 Temmuz, çocuklarımızın, torunlarımızın asla unutmaması gereken bir gece. Türk halkı o gece memleketine nasıl sahip çıktığını, bağımsızlığına, egemenliğine, namusuna, onuruna, toprağına ne olursa olsun zeval getirmeyeceğini tüm dünyaya gösterdi." diye konuştu.

FATİH ŞENDİL