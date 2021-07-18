Teröristler Türkiye sınırına 113 kilometre tünel kazmış

YPG/PKK örgütünün Suriye'nin Haseke ili Türkiye sınırında toplam 113 kilometre uzunluğunda tünel kazdığı ortaya çıktı. Al Jazeera televizyonunun çektiği görüntülerde, teröristlerin işgalindeki Haseke ilinde Türkiye sınırına paralel açılan yaklaşık 113 kilometre uzunluğundaki tünelin pek çok yerleşimden geçtiği ve bu yerleşimlerde 1500'den fazla çıkışı olduğu görüldü. Çoğu yerleşimlerde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri yer alıyor, bir tünelde de "Apo" yazısı dikkati çekiyor. Haseke'deki sivillerin yaşadığı sıkıntılara geniş yer verilen programda, gizli çekimlerle petrol zengini bölgede halkın sefalet içinde verdiği yaşam mücadelesi de çarpıcı görüntülerle aktarıldı.

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