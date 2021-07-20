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Karacasu’da yeni başkan MHP’li Erikmen oldu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde istifa eden Zeki İnal'dan boşalan Belediye Başkanlığı için, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un talimatı ile Belediye Meclisi Olağanüstü toplandı. Meclis üyeleri, kendi aralarında ilçenin yeni belediye başkanını belirledi.

Karacasu’da yeni başkan MHP’li Erikmen oldu

20.7.2021

MHP'li Mehmet Erikmen Cumhur İttifakı, CHP'li Erdinç Gümüş'ün de Millet İttifakı olarak aday gösterildiği seçimlerde ilk iki turda iki aday da yeterli oyu alamadı ve üçüncü tura geçildi. Üçüncü tur sonucunda 6 oy olan Mehmet Erikmen Karacasu Belediye Başkanı seçildi. Erdinç Gümüş ise 5 oyda kaldı. Erikmen, yapılan seçimin ardından Yeni Asır'a konuştu. 'Üretken Belediyecilik' ilkesi ile hareket edeceklerini söyleyen Erikmen, "İlçemizdeki vatandaşlara karşı dürüst, müşfik, çalışkan yönetim anlayışıyla çalışacağıma söz veriyorum. Güzel ilçemiz Karacasu, yapacağımız hizmetlerle Aydın'ın güzide ilçelerinden biri olacak. Turizmde, ekonomide, yatırımda ilçemiz parmakla gösterilecek. İlçeme hizmet etme imkanı sağlayan meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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