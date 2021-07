Türkiye’nin göz bebeği TCG Büyükada, Kurban Bayramı'nda nöbette

Türkiye'nin Milli Gemi projesi kapsamında inşa edilen TCG Büyükada (F-512) korveti, İzmir Foça Limanı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin 'Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla verilecek her türlü görev için kullanılmak üzere hazır bekletiliyor. Kurban Bayramı'nda, Foça Limanı'nda yüksek hazırlık durumunda bulunan TCG Büyükada gemisinde görevli askerler, milletin huzur ve güvenliği için karada olduğu gibi denizde de eller tetikte bekliyor. Vatan nöbetinin bir an olsun aksatılmadığı gözlenen gemide askerler birbirleri ile bayramlaştı.



"AİLEMİZDEN AYRI OLMANIN ZORLUĞUNU DA BU GURUR HAFİFLETİYOR"

TCG Büyükada Komutanı Deniz Yarbay Yalçın Aydın, zaman mevhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat görev başında olduklarını belirterek, "Mavi Vatan'ın koruyucusu Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının milli gemilerinden biri olan TCG Büyükada gemisinin komutanı olmaktan duyduğum kıvancı kelimeler ile ifade etmem mümkün değildir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Mükemmel ve kaadir bir Türk donanmasına malik olmak gayedir' sözü ışığında her geçen gün gücüne güç katan bu şanlı donanmanın bir ferdi olarak Türk sancağını Mavi Vatan'da dalgalandırırken yaşadığımız gurur, bizlere tüm zorluklar ile mücadele etme gücü veriyor. Kurban Bayramı gibi özel ve önemli günlerde ailemizden ayrı olmanın zorluğunu da bu gurur hafifletiyor. Bu heyecanla aziz Türk milletinin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.





"GEMİLER, TÜRK MİLLETİNİN BİZE EMANETİDİR"

TCG Büyükada gemisinin Muhabere Subayı Deniz Teğmen Zafer Enes Şişman da "Gemiler bizim evimiz, ailemiz, sevincimiz üzüntümüz, bayramımız ve en önemlisi Türk milletinin bize emanetidir. Bu emaneti en iyi şekilde idame etmek için elimizden gelen gayreti ve özeni göstererek 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Bizler silah arkadaşlığı ruhu içinde gemiler ile özdeşleşmiş denizci askerleriz. Bu şanlı donanmanın bir ferdi olarak Türk sancağını Mavi Vatan'da gururla dalgalandırırken böyle özel ve önemli günlerde ailemizden uzakta bulunmak tabii ki hüzün verici olsa da Türk sancağını denizlerde taşımanın onurunu burada görev yaptığım silah arkadaşlarımla beraber yaşıyoruz. Başta ailem ve sevdiklerim olmak üzere tüm Türk milletinin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.





"TARİF EDİLEMEZ BİR GURUR"

TCG Büyükada gemisinde görevli Porsun Astsubay Çavuş Egemen Çamlıbel, gemideki görevinin Porsun Astsubaylığı olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Gemide çalışmanın en önemli ve olumlu yanı vatana hizmet etmenin verdiği tarif edilemez gururdur. Bununla birlikte mesleğimizin doğası gereği icra ettiğimiz liman ziyaretlerinden istifade ile yurt içinde ve yurt dışında farklı yerler görme şansımız olmaktadır. Bu yerleri tatbikat ve harekat görevlerinden istifade ile icra edilen liman ziyaretleri esnasında görebilmekteyiz. Bu sayede farklı kültür ve coğrafyalarda bulunarak genel kültür seviyemizi artırmaktayız. En başta ailem olmak üzere yüce Türk milletinin kurban bayramını kutlarım."





"NEFER OLMAKTAN GURURLUYUM"

TCG Büyükada gemisi ikmal bölümünde görev yapan Kamarot Sözleşmeli Er Hayri Narin, "Askerliğimi bitirdikten sonra sözleşmeli er olarak Deniz Kuvvetlerinde kalmaya ve gemilerde görev yapmaya karar verdim. Sözleşmeli er ve bahriyeli bir nefer olmaktan gururluyum. Özellikle sivil ortamlarda denizci olduğumu söylediğimde insanlar bana takdir ve beğeni ile yaklaşmaktadır. Bu da benim için ayrı bir motivasyon kaynağı olmaktadır. Buradan ailemin ve tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.





TCG BÜYÜKADA

MİLGEM projesi kapsamında üretilen ikinci gemi TCG Büyükada, Türkiye'nin denizlerdeki önemli güçleri arasında yer alıyor. TCG Büyükada, üç boyutlu hava ve su üstü arama radarına, seyir ve harp durumunda düşman unsurlarına belirti vermeyen düşük radar kesit alanlı tekne yapısına, satıhtan satıha ve satıhtan havaya atılan güdümlü mermilere, denizaltılara karşı sonar sistemine, atış kontrol radarı ve elektro optik direktörlere sahip.