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Haberler Gündem Dünyanın en zengin insanı atmosferin dışına çıktı

Dünyanın en zengin insanı atmosferin dışına çıktı

Dünyanın en zengin insanı atmosferin dışına çıktı

21.7.2021

Dünyaca ünlü alışveriş sitesi Amazon'un sahibi ve dünyanın en zengin insanı unvanına sahip olan Jeff Bezos, 1982 yılında verdiği bir röportajda sarf ettiği 'uzaya koloniler kurma' projesine bir adım daha yaklaştı. Ünlü milyarder, kendi kurduğu Blue Origin şirketinin yaptığı roketle atmosferin dışına çıktı. Bezos ve beraberindeki ekibin seyahati toplam 11 dakika sürdü ve sorunsuz geçti.

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