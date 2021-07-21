Emine Erdoğan’dan Sosyal Yaşam Merkezi’ne ziyaret

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine eşlik etmek üzere KKTC'de bulunan eşi Emine Erdoğan, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan, merkezde Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü ile eşi Nurten Güngördü ve merkezin sorumlusu Misli Kadıoğlu tarafından karşılandı. İlk olarak ipek koza, lapta, lefkara olarak adlandırılan el işleri eğitiminin verildiği odayı ziyaret eden Emine Erdoğan, kursiyerlerin el işi gösterisini izledi. Ardından Kıbrıs'a özgü bitkilerin yer aldığı "Turkuaz" adlı odayı gezen Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle kurulan dikiş, bilgisayar ve çocuk meclisi odaları ile 65 yaş üstü kadınlar için ayrılan spor odasını da gezdi.