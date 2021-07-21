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Haberler Gündem Öksüz’ün Akıncı Üssü’ndeki yeni görüntüleri ortaya çıktı

Öksüz’ün Akıncı Üssü’ndeki yeni görüntüleri ortaya çıktı

Öksüz’ün Akıncı Üssü’ndeki yeni görüntüleri ortaya çıktı

21.7.2021

DARBE girişiminin başarısızlığa uğradığını anlayan FETÖ'nün önemli isimlerinden Adil Öksüz, 16 Temmuz sabahı saatler 11.02'yi gösterdiğinde sözde Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imamı Nurettin Oruç ile Öğretmenler Gazinosu'nun önünde kameralarca kaydedildi. Kısa bir süre burada kalan Öksüz ve Oruç'u, bir grup darbeci askerin uğurladığı kayıtlarda yer aldı. Öksüz'ün Akıncı Üssü'nden firar etmeden önceki bu görüntüleri, Akıncı Üssü'nde olmadığını iddia eden darbecileri de bir kez daha yalanlamış oldu.
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