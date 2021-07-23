Son dakika: Başkan Erdoğan sel bölgesi Arhavi'de açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Rize'nin ardından Artvin'e geçen Başkan Erdoğan, vatandaşların isteklerini dinledikten sonra halka seslendi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Burada felaketin boyutu çok büyük, zarar tespit çalışmalarının ardından gerekli olan ödemeleri yapacağız.

Mağdur vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. AFAD ve İçişleri Bakanlığı bunun takibini yapacak.

ŞU ANDA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VAR

Bu güçlü Türkiye inşallah esnafını darda yolda bırakmaz, bunu böyle biliniz. Şu anda bakan arkadaşlarım yanımda. Milletvekili arkadaşlarım, valimiz, kaymakamımız, belediye başkanım yanımda. Hep birlikte inşallah düze çıkana kadar bu işi halledeceğiz ve inşallah benim Arhavili kardeşlerim 'Allah devletimizden razı olsun' diyene kadar.

Çok teşekkür ediyorum, tekrar ölenlerinize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda aranmakta olan 2 kardeşimizi bulmak suretiyle en azından aileleriyle huzura kavuştuklarını hep beraber görelim istiyorum. Sağolun, varolun, tekrar bayramınız mubarek olsun, cumanız mubarek olsun inşallah, teşekkür ediyorum.

RİZE'DEN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere öğle saatlerinde, 6 kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelan afetinin yaşandığı baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Güneysu Merkez Camii'nde cuma namazını kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla selamlaştı, hayatını kaybeden bir vatandaş için cami avlusunda kılınan gıyabi cenaze namazına da katıldı.

DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLDİ

Afette devletim tüm imkânlarını seferber ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Afet haberini aldığımız andan itibaren gerek bakanlarım gerek milletvekili arkadaşlarım, hepsi kurumlarla beraber arama-kurtarma ve diğer çalışmaları yerinde koordine etmek üzere İçişleri, Çevre Şehircilik, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarımız, hemen bölgeye geldiler. AFAD'dan Kızılay'ımıza kadar diğer kurumlarımızın da süratle bölgeye intikalini sağlık. Yine bu süreçte mücavir illerden UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerine bağlı 127 personel ve 39 araçtan oluşan toplam 8 ekibi de ilimize sevk ettik. Şu ana kadar ilimizde 328'i arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 2 bin 860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten dolayı kapanan 426 yolun hemen tamamı ulaşıma açılmıştır.

Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup, içme suyunda, enerjide, haberleşmede ve iletişimde herhangi bir sıkıntı yoktu. Çayeli'nin Madenli ve Büyükköy beldeleri ile Muradiye ve Güneysu'da içme suyu hatlarında ve depolarında kanalizasyon alt yapılarında da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Kızılay'ımız selden etkilenen vatandaşlarımıza evlerinin bulunduğu bölgede ve mahallelerde sıcak çorba, kumanya ve içecek ikram etmiştir. Gerek AFAD gerekse sosyal yardımlaşma vakfımız vasıtasıyla, selden zarar gören kardeşlerimize kira, taşınma ve diğer ihtiyaçları ile ilgili gereken yardımlar yapılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda acil ihtiyaçlar için ilimize tahsis edilen 18 milyon liralık kaynaktan toplam 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır."

'550 KONUT İNŞA EDECEĞİZ'

Rize'deki afette, 665 yapının taşkın riski altında olduğu tespit edildiğini ve kentte 550 yeni konut inşası yapılacağı müjdesini de veren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rize merkez Çayeli, Güneysu ile 119 köyde binaların hasar tespitleri, 50 ayrı ekiple 7/24 esasına göre çalışılarak 2 gün içinde onlar da tamamlanmıştır. Dört bölgede toplam bin 207 bina 3 bin 118 bağımsız bölümde, hasar tespit çalışmaları yapıldı. Bu binalardan ağır hasarlı, acil yıkılması gereken ve yıkılmış olan 47 bina ve 99 bağımsız bölüm vardır. Rize'de dere güzergâhlarında yapılan çalışmalarda taşkın riski altında olduğu tespit edilen 665 yapı tespit edildi. Bir taraftan bu riskli bölgelerin hızlıca boşaltılmasını sağlarken, diğer taraftan da yaraların süratle sarılması için projelerimizi devreye alıyoruz. TOKİ Başkanlığı ile selden en çok etkilenen 4 ilçede, proje çalışmalarını başlattık. Köylerde altında ahır deposu üzerinde konutu bulunan yöresel köy evlerimizi, merkezde ise zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konuklarımızı inşa edeceğiz. İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz. Yine köylerimizde altında ahırı olan 50 adet köy evi yapacağız. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyacı doğrultusunda 5 adet çay evi yapma kararı aldık. İnşallah 1 sene içinde konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Evleri taşkın riski altında olan vatandaşlarımızı da inşa edeceğimiz konutlarımıza taşıyacağız. Yakında inşallah tekrar geleceğim ve o gelişimde Salarha Tüneli'nin de açılışını yapacağız."