Son dakika: Başkan Erdoğan sel bölgesine gidiyor!

Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.

430 EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Sel afetinin en çok etkilendiği Arhavi ilçesinde oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Selin çekildiği ilçe balçığa gömüldü. Boğaziçi Mahallesi'nde 320, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 110 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede 50'den fazla araç hasar gördü, selin sürüklediği kamyonlar ters döndü.

Trafo merkezinin yıkılması sonucu elektrik verilemeyen ilçede su şebekesi alt yapısı da ağır hasar gördü. Suların kesildiği Arhavi'ye tankerle su veriliyor. Artvin ve Rize'de hasar gören 56 trafo nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kaldı. Arhavi'de 3 karayolu, 30 köy ve 19 yayla yolu da sel ve heyelanlarda ulaşıma kapandı. Bölge illerden gelen takviye vidanjörler yardımıyla bodrum katlara dolan suyun çekilmesi için de çalışma başlatıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN SEL FELAKETLERİNİN YAŞANDIĞI RİZE VE ARTVİN'E GİDİYOR

Başkan Erdoğan, sel bölgesine gidiyor. Cuma namazını Rize'nin Güneysu ilçesinde kılacak olan Erdoğan, kriz merkezinde son duruma ilişkin açıklama yapacak.