Acı bilanço: 78 Ölü

9 günlük Kurban Bayramı süresince sadece kazalar değil, boğulma olayları da onlarca can aldı. Yapılan tüm uyarılara rağmen trafikte 38 kişi hayatını kaybederken, 255 kişi de yaralandı. Bayram tatili ile birlikte ise son 23 günde 100'den fazla kişi ise boğularak can verdi. Yurdun birçok şehrinden gelen boğulma vakaları, bayram sevincini hüzne çevirdi. Arife gününden bayramın 3. gününe kadar 40 kişi sahillerde can verdi. 500'den fazla kişi ise cankurtaran ve vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

YOLLAR YİNE KAN GÖLÜ

Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 30 kişi yaşamını yitirdi, 210 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'da, Adana'nın Pozantı ilçesinde, Şanlıurfa'da, Aydın'ın Didim ilçesinde, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Mersin'in Tarsus ilçesinde, Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Samsun'da, Isparta Gönen'de, Hatay Kırıkhan'da yaşanan trafik kazalarında 30 kişi hayatını kaybederken 210 kişi de yaralanarak çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

KUZEY Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametine seyir halindeki Bedrettin Çağatay Yılmaz (41) idaresindeki 34 BCY 56 plakalı otomobille bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan sürücü Yılmaz'a, bir kamyon şoförü suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.

Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince dakikalarca kalp masajı yapılan Yılmaz kurtarılamadı. Sürücünün eşi ve üç çocuğu çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çocuklar, annelerinin sedyeye konulmasını gözyaşlarıyla izledi.

AKINTI VE DALGA EN TEHLİKELİSİ

YILIN en sıcak dönemine gelen tatilde plajlar tıklım tıklım doldu. Yetkililerin uyarıları ve alınan tüm önlemlere rağmen, yurt genelinde deniz, göl, gölet, nehir ve sulama kanallarına serinlemek için giren 40'dan fazla kişi boğuldu. SON bir ayda ise bu rakamın çok daha arttığı ve 100'e yaklaştığı ileri sürüldü. Uzmanlar derin akıntı ve dalgalı olan denizlerde daha dikkatli olunmasını önerirken, baraj gölü, gölet ve sulama kanallarında ise asla suya girilmemesi gerektiğini söylüyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde yüzerken kaybolan 22 yaşındaki Özcan Demir'in cansız bedenine 25 saat sonra ulaşıldı.

Antalya'da arkadaşı ile birlikte denize giren Emre Öz (17) boğularak can verdi.

ÇIRPINDIĞINI GÖRENLER YARDIMA KOŞTU AMA...

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde denize giren 62 yaşındaki Dursun Gökçen, boğularak hayatını kaybetti. Olay, Kuşadası'na bağlı Davutlar mahallesi Sevgi Plajında meydana geldi. Ailesiyle birlikte tatile geldiği öğrenilen Gökçen'in suda çırpındığını görenler hemen yardıma koştu. Yarı baygın halde kıyıya çıkartılan talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede can verdi.

■ FATİH ŞENDİL ■ KAZIM YÖRÜKCE