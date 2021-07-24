Doğu Akdeniz’de göçmen faciası

Antalya'nın Kaş ilçesinin 161 mil güneybatısında içerisinde 45 kişinin bulunduğu göçmen teknesi battı. Göçmenlerden 36'sı Yunanistan sahil güvenliği tarafından kurtarılarak Kerpe ve Girit Adaları'na götürüldü. Kaybolan 9 göçmen için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, önceki akşam Kaş'ın 161 mil güneybatısında, Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde, içerisinde 45 kişinin bulunduğu bir teknenin batmak üzere olduğu bilgisi alındı. Bölgeye hemen TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri intikal etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.