Kapalı Maraş’ta 47 yıl sonra ilk cuma

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kapalı Maraş bölgesinde yer alan ve 20 Temmuz'da 47 yılın ardından yeniden ibadete açılan Bilal Ağa Mescidi'nde ilk cuma namazı kılındı. Bilal Ağa Mescidi'ndeki cuma namazına, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Namazı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken kıldırdı. Bilal Ağa Mescidi'nin 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğu biliniyor.