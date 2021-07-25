Seferberlik sürüyor

RİZE ve Artvin'de etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanın izlerinin silinmesi için seferberlik başlatıldı. Artvin'de önceki gün 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda da ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin bıraktığı hasarın boyutu yapılan çalışmalarda daha net ortaya çıktı. Selin çekildiği Arhavi'de balçığa gömülen ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile cadde ve sokaklarda komandolar ve gönüllülerin de katıldığı temizlik çalışması sürüyor.

DEREDEN UZAK DURUN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin'in Arhavi ilçesinde taşkından etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu. Burada bir açıklama yapan Pakdemirli, "Karadeniz zor bir coğrafya, küçüklü büyüklü 120 bin dere var. Bu derelerin hepsini tahkim edemeyiz. Önce vatandaşımız kendini korumanın yollarını arayacak, derelerden uzak durmanın yollarını arayacak" dedi. Pakdemirli, ardından geçtiğimiz hafta sel ve heyelan nedeniyle 6 kişinin yaşamını kaybettiği Rize'ye geldi. Çayeli ilçesi Büyükköy beldesi ve Güneysu ilçesindeki sel bölgelerinde yetkililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli, Güneysu'ya bağlı Başköy ve Gürgen köylerini incelerken bir çay bahçesine girerek eline aldığı makasla çay topladı. Bölgede incelemelerini sürdüren ve kayıp vatandaşı arama çalışmalarına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, oluşan hasarı kısa zamanda ortadan kaldıracaklarını söyledi.

SELZEDELERE PSİKOSOSYAL DESTEK

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize ve Artvin'deki selzedelere psikososyal destek hizmeti sağladıklarını belirtti. Sel felaketleri sonrası ilk andan itibaren ekiplerinin sahada olduğunu kaydeden Yanık, "47 uzman personelimiz 766 kişiyle birebir görüşme gerçekleştirerek psikososyal destek hizmeti sağladı" ifadelerini kullandı.