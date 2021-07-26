Ak Parti Sözcüsü’nden Ermenistan’a uyarı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Kelbecer'de gerçekleştirdiği bir Azerbaycan askerinin şehit düştüğü saldırıya tepki gösterdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı kınayan Çelik, "Bu saldırgan politikalardan Ermenistan kadar, Ermenistan'ı cesaretlendirenler de sorumludur. Bu saldırgan politikalarla hiçbir şey elde edemezler. Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın" değerlendirmesinde bulundu.