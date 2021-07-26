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Haberler Gündem AK Parti'den flaş Tunus açıklaması! Darbe girişimine sert tepki

AK Parti'den flaş Tunus açıklaması! Darbe girişimine sert tepki

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada Tunus'taki darbe girişimine tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Tunus’ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır. Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir." ifadelerine yer verdi.

AK Parti'den flaş Tunus açıklaması! Darbe girişimine sert tepki

26.07.2021, 09:14 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021, 09:32

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resmi Twitter hesabından Tunus'taki darbe girişimine tepki gösterdi.

Türkiye'nin darbelere karşı olduğunu bir kez daha yineleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir." paylaşımında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır. Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir. Tunus'ta anayasal düzenin Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınması, meşru değildir." ifadelerine yer verdi.

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