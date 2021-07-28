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Haberler Gündem ‘3-5 kullanılmış uçakla güç dengeleri değişmez’

‘3-5 kullanılmış uçakla güç dengeleri değişmez’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile 2'nci Ordu İleri Komuta Yeri'nde yaptığı inceleme ve denetlemeleri kapsamında harekat merkezini ziyaret etti ve 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'nde görevli personelle de bir araya geldi.

‘3-5 kullanılmış uçakla güç dengeleri değişmez’

28.7.2021

Akar, burada savunma ve güvenlik konularında yaptığı açıklamalarda, Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı 18 Rafale uçağı ile Yunan yetkililerin son dönemde söylemlerine de değindi. Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta hak, alaka ve menfaatlerin korunması için kendilerine düşen görevleri kararlılıkla yerine getirmeye devam ettiklerini dile getiren Akar, "Barış, huzur, diyalogla sorunlara siyasal çözümler bulunmasından yana olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Yunan komşularımız ise provokatif açıklamalardan, saldırgan söylemlerden bir türlü vazgeçmiyor. Uçak, silah, araç gereç alıyorlar. 3-5 kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi mümkün değil. Yunan komşularımızın barışçıl, siyasal çözümler için uğraşmalarını bekliyoruz" dedi.

OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYİZ
Akar, Yunanistan tarafından yayımlanan NAVTEX'lere yönelik olarak turizm döneminde, iki tarafın milli günlerinde, bayramlarında herhangi bir şekilde tatbikat yapılmaması konusunda mutabık kalmasına rağmen Yunanistan'ın bunu da ihlal ettiğini söyledi. "Herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceğimizi de herkesin bilmesini istiyoruz" diyen Akar, Kıbrıs konusunda da bağımsız iki eşit devlet çözümünde kararlı olduklarını yineledi.

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