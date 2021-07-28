Angola Cumhurbaşkanı’ndan Başkan Erdoğan’a ziyaret

Başkan Erdoğan, burada Lourenço'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Lourenço, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Lourenço, merdivenlerde Türkiye ve Angola bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Erdoğan ile Lourenço, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı.



ŞEHİT ÇELEBİ'NİN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Çelebi'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti