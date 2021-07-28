  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem FETÖ’cü İnandı ByLock’a 2 bin 158 kez giriş yapmış

FETÖ’cü İnandı ByLock’a 2 bin 158 kez giriş yapmış

FETÖ’cü İnandı ByLock’a 2 bin 158 kez giriş yapmış

28.7.2021

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklanan FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede İnandı'nın, Türkiye'ye geldiği 2015'te örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock programını yüklediği ve programa 2 bin 158 kez giriş yaptığı tespiti yer aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FETÖ’cü İnandı ByLock’a 2 bin 158 kez giriş yapmış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.