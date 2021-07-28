FETÖ’cü İnandı ByLock’a 2 bin 158 kez giriş yapmış

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklanan FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede İnandı'nın, Türkiye'ye geldiği 2015'te örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock programını yüklediği ve programa 2 bin 158 kez giriş yaptığı tespiti yer aldı.