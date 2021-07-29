Karadeniz doğalgazında ilk ateş yakıldı

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz dün akşam ilk kez yakıldı. Tarihi günde düzenlenen törene canlı bağlantı ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Keşfettiğimiz ve yerin yüzlerce metre altından çıkarmaya başladığımız Karadeniz gazını bugün ilk defa yerinde yakacağız. Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar, bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar" dedi. "Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında milletimizin uzun zamandır hasretle beklediği müjdeyi büyük bir gururla vermiştik" diyen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

TÜRKİYE'Yİ ISITACAK

"320 milyar metreküplük doğalgaz dünyada da büyük yankı uyandırdı. İlave 85 milyar metreküplük yeni keşfi açıklamıştık. Son müjdemizde 135 milyar metre küplük yeni keşifle toplamda 540 milyar metreküpe ulaştığımızı ilan etmiştik. Daha önce bu işleri uluslararası şirketlerle birlikte kiralama usulüyle yürütüyorduk. Artık bu işleri kendi gemilerimiz ve insan kaynağımızla yapıyoruz. Bu gemileri tersanelerimizdeki bakım ve geliştirme işlemlerinin ardından kendi sınıflarının en iyileri arasına soktuk. İnşallah Karadeniz gazının devreye girmesiyle kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltacağız." Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının üç etapta karaya çıkarılacağını belirterek, "İlk aşama olan deniz tabanı doğal gaz üretim sistemlerinin tasarımını bitirdik. İlk etapta 10 kuyu için hazırlıklara başladık. 2022 yılında 169 kilometre boruyu deniz dibine sereceğiz" dedi. Dönmez, "Karadeniz gazı burada bizi ışıtıyor ve ısıtıyor. Ancak yakın zamanda tüm Türkiye'yi ışıtacak ve ısıtacak" ifadesini kullandı.