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Haberler Gündem Bakan Koca aşı yaptırmayanların sayısını duyurdu

Bakan Koca aşı yaptırmayanların sayısını duyurdu

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca, aşı yaptırmayanların sayısını da bu paylaşımında duyurdu. Koca, dün 1 Milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandığını bildirdi.

Bakan Koca aşı yaptırmayanların sayısını duyurdu

30.07.2021, 13:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye genelinde toplamda 1 Milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandığını duyurdu. Bakan Koca, ilk doz ve ikinci doz aşı miktarlarını da ayrı ayrı paylaştı. Bakan Koca, henüz hiç aşı yaptırmayan kişi sayısını da bildirdi.

BAKAN KOCA RAKAMLARI DUYURDU

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

Dün 1 Milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 316.571. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857.710. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231.298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.585.060'a indi.

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