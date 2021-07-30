Bakan Koca aşı yaptırmayanların sayısını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye genelinde toplamda 1 Milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandığını duyurdu. Bakan Koca, ilk doz ve ikinci doz aşı miktarlarını da ayrı ayrı paylaştı. Bakan Koca, henüz hiç aşı yaptırmayan kişi sayısını da bildirdi.

BAKAN KOCA RAKAMLARI DUYURDU

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

Dün 1 Milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 316.571. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857.710. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231.298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.585.060'a indi.