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Haberler Gündem ‘Gelecek hafta 30 bin vakayı görebiliriz’

‘Gelecek hafta 30 bin vakayı görebiliriz’

‘Gelecek hafta 30 bin vakayı görebiliriz’

30.7.2021

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, Delta varyantıyla birlikte vaka sayısındaki artış hızının 4.dalgayı başlattığını söyledi. Odabaş, "Vaka sayıları tekrar 20 binleri geçti. Delta varyantı çok hızlı bulaşıyor. Geçen haftaki artış hızı devam ederse gelecek hafta 30 binleri görebiliriz. Bayramın etkilerini ise önümüzdeki hafta göreceğiz. Konser, festival ve düğün gibi toplu etkinliklerde daha dikkatli olmamızda fayda var" dedi.
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