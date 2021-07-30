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Haberler Gündem Kuzey Irak'a hava harekatı: 40'a yakın hedef imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekatı: 40'a yakın hedef imha edildi

Kuzey Irak'ta Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendi, Harekatta 40'a yakın hedef imha edildi.

Kuzey Irak'a hava harekatı: 40'a yakın hedef imha edildi

30.07.2021, 10:04 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021, 10:10

Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere dün harekat düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlık, hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedefin imha edildigini açkıladı.

Açıklamada, ülkenin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edileği vurgulandı.
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