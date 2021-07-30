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MSB'ye alınacak işçiler için çekilen kura sonuçları açıklandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bakanlığa bağlı iş yerlerinde açıktan işçi alımıyla ilgili çekilen kura sonuçlarının https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden açıklandığını duyurdu.

MSB'ye alınacak işçiler için çekilen kura sonuçları açıklandı
DHA

30.07.2021, 20:30

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Millî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerine açıktan işçi alımıyla ilgili çekilen kura sonuçları açıklanmıştır. Kura sonuçlarına https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz" denildi.

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