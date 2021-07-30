‘O çocuk buraya gelecek’ demişti ve başardı...

DİYARBAKIR annelerinin, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi devam ediyor. Oğlu terör örgütü PKK'dan kaçarak devlete teslim olan anne Ayşegül Biçer, evladına kavuşacak 3 anneden biri olmasının sevincini, halay çekerek kutladı.

DÜN EVLADINA KAVUŞTU

3 Eylül 2019'da HDP il başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan 3 anneden biri olan Ayşegül Biçer, eşi Rauf Biçer ile aylar süren mücadeleleri sonucu güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Mustafa ile dün ilk kez buluştu.

KURBAN KESİP HALAY ÇEKTİ

OĞLU ile buluşmadan, aldığı müjdeli haberi paylaşmak için HDP il binası önüne giden Biçer, ailelerle görüştü. Daha sonra kurban kesildi. Aileler, Biçer'in 3 yıllık hasretin ardından oğluna kavuşacak olmasını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da, anne Biçer ile telefonda görüşerek, sevincini paylaştı.