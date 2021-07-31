Alevlerin yuttuğu bir Şahin yürek

TÜRKİYE, dört bir yanı saran orman yangınlarıyla mücadele ederken, alevleri söndürmek için canla başla çalışan itfaiye ekiplerinin yanı sıra hayatını ortaya koyan gönüllü kahramanlar da vardı. Onlardan biri de 25 yaşındaki Şahin Akdemir'di... 7 yaşında bir kız çocuğu babası olan Akdemir, söndürme çalışmalarına gönüllü olarak katıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Yangına müdahale eden görevlilere motosikletiyle su taşırken alevlerin arasında kalarak feci şekilde can verdi. Talihsiz gencin cesedini AFAD ekipleri buldu. Akdemir'in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi. Akdemir'in hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı.

Talihsiz gençten geriye sosyal medya hesabından paylaştığı, "Allah hayırlarımızı kabul eylesin Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız" videosu kaldı. Motosikleti ile giderken aşırı dumandan etkilenerek düştüğü, ardından da etrafını saran alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi. Köyceğiz'in Sazak Mahallesi'nde yaşayan Akdemir'i naaşı dün öğleden toprağa verildi.

AKRABASIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

ŞAHİN Akdemir'in ölümüyle acı bir tesadüf de ortaya çıktı. Akdemir'in akrabası olan Orman Genel Müdürlüğü personeli Görkem Hasdemir'in de 27 Haziran'da yine Marmaris'te çıkan yangında şehit olduğu öğrenildi.