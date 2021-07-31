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Başkan Erdoğan duyurdu! Yangın alanı afet bölgesi ilan edildi

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz.

Başkan Erdoğan duyurdu! Yangın alanı afet bölgesi ilan edildi

31.07.2021, 10:44 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021, 11:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yangından etkilenen bölgelerin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başta afet bölgelerindeki vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyor, afet sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum."

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