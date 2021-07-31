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Başkan Erdoğan yangın bölgesinde! Havadan incelemelerde bulundu bilgi aldı

Bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Başkan Erdoğan, buradaki programlarını iptal etti. Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yangın bölgesinde. Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde helikopterden incelemelerde bulundu. Erdoğan, buradaki incelemelerinin ardından Marmaris'e geçecek.

31.07.2021, 15:21