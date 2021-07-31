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Haberler Gündem Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye'deki orman yangınları ele alındı.

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

31.07.2021, 13:05

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye'deki orman yangınları ele alındı.

Söz konusu doğal afetle mücadelede iki ülke arasındaki etkileşimin önemine dikkatin çekildiği görüşmede, Putin, yangınların söndürülmesiyle ilgili Türkiye'ye yardımlarını sürdüreceklerini bildirdi.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, başkent Moskova'da dün yapılan Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 17. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın olumlu geçtiği vurgulandı.

Görüşmede, iki taraf da ticaret, ekonomi, enerji ve diğer alanlarda yapılan anlaşmaların uygulanması için ortak çalışmaların devam ettirilmesiyle ilgili olduğunu ifade ederek temasların çeşitli düzeylerde sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

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